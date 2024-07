Sieben Spiele durfte Steven van der Sloot für den FC Schalke 04 in der 2. Liga absolvieren. Sein Vertrag wurde nicht verlängert, nun hat er einen neuen Arbeitgeber gefunden.

In der Schlussphase der vergangenen Saison konnte Steven van der Sloot beim FC Schalke 04 noch einmal auf sich aufmerksam machen. Sieben Spiele durfte der 22-Jährige im Team von Trainer Karel Geraerts absolvieren, obwohl er eigentlich für die Regionalliga-Mannschaft eingeplant war. Einen neuen Vertrag gab es dennoch nicht.

Nun hat der Niederländer einen neuen Verein gefunden. Der niederländische Zweitligist ADO Den Haag hat van der Sloot mit einem Zweijahresvertrag ausgestattet. Der Rechtsverteidiger spielte bereits in seiner Jugend für den Verein.

"Steven ist ein talentierter Rechtsverteidiger, der in den letzten beiden Saisons auf Schalke die nötige Erfahrung gesammelt hat. Wir sind davon überzeugt, dass Steven mit seinem Potenzial einen Mehrwert für ADO Den Haag darstellen kann", freut sich der Technische Direktor Joris Mathijsen über die Verpflichtung von van der Sloot.

Der dreimalige U18-Nationalspieler der Niederlande sagt zu seinem Wechsel: "Ich freue mich, wieder in Den Haag zu sein. Ich habe das Gefühl, dass ich mich in den kommenden Saisons bei ADO Den Haag weiterentwickeln kann und hoffe, zur Verwirklichung der Ambitionen des Vereins beitragen zu können."

Nachdem der gebürtige Kameruner Den Haag 2018 in Richtung Feyenoord Rotterdam verließ, wechselte er ein Jahr später zu Ajax Amsterdam. Zu einem Profieinsatz sollte es dort jedoch nicht kommen, er lief ausschließlich in der U19 und der zweiten Mannschaft des niederländischen Rekordmeisters auf.

Im Sommer 2022 wechselte van der Sloot in die Knappenschmiede. 44 Einsätze in der Regionalliga West für die Zweitvertretung und sieben Partien in der 2. Bundesliga für die Profis hat der Rechtsverteidiger vorzuweisen. Sein Startelfdebüt feierte der 22-Jährige am 32. Spieltag der vergangenen Saison beim 4:0-Sieg gegen den VfL Osnabrück.