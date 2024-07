Die Mannschaften testen fleißig ihre Formen. Auch die Drittligisten - wie die SG Dynamo Dresden oder Zweitligist SC Preußen Münster.

Zweitliga-Aufsteiger SC Preußen Münster hat eine ordentliche Frühform vorzuweisen. Gegen Regionalliga-West-Rückkehrer Sportfreunde Lotte siegte der SCP mit 4:0. Das Spiel wurde über insgesamt 120 Minuten - zweimal 60 Minuten - ausgetragen.

"Es war ein sehr intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen. Wir wollten dem Gegner nicht mehr so viele Torchancen zulassen wie noch gegen Emden, das hat mir viel besser gefallen. Ganz verhindern kannst du es in 120 Minuten nicht. Auf der anderen Seite hätten wir noch mehr Tore schießen müssen, hatten gute Chancen. Die Verletzten ärgern mich aber. Ich hoffe, wir zahlen nicht Leergeld für diesen Test", sagte Sascha Hildmann nach dem Duell. Zu den Toren aus Halbzeit eins fügt der Münsteraner Erfolgstrainer an: "Die Einwurf-Tore waren super. Da haben wir zwei, die das sehr gut können."

So spielte der SC Preußen Münster

1. Halbzeit: Schenk – ter Horst, Paetow, Koulis, Kirkeskov – Mees, Bazzoli (25. Preißinger), Mrowca, Lorenz – Grodowski (57. Kyerewaa), Batmaz

2. Halbzeit: Behrens – Schad, Scherder, Frenkert, Bolay – Makridis, Korte, Preißinger (80.Benjamins), Bouchama – Deters, Kyerewaa

Tore: 1:0 Koulis (28.), 2:0 Mees (46.), 3:0 Bouchama (98.), 4:0 Deters (115.)

Einen XXL-Test von 120 Minuten hat auch Drittligist SG Dynamo Dresden hinter sich. Gegen den Regionalligisten KSV Hessen Kassel unterlagen die Sachsen am mit 1:2 (0:0, 0:0, 1:0, 1:2). Dynamo-Rückkehrer Christoph Daferner (86.) brachte seine Mannschaft in Führung. Cornelius Bräunling (105.) und Severo Sturm (109.) trafen für Viertligist Kassel.

Weitere Testspiele Eintracht Braunschweig - Panathinaikos Athen 1:0 (0:0) Holstein Kiel - B93 Kopenhagen 4:1 (2:1) Chemie Leipzig - 1. FC Union Berlin 0:4 (0:2) ASV Natz (Italien) - 1. FC Heidenheim 0:15 (0:7) RW Erfurt - Hertha BSC 0:4 TSV Langelonsheim/Laubenheim - FSV Mainz 05 0:13 (0:7) Hannover 96 - SC Verl 2:1 (0:0) TuS Neetze - Hamburger SV 0:12 (0:4) Erzgebirge Aue - Glenavon FC 5:0 (3:0)

Dynamo Dresden befindet sich seit dem 1. Juli zur Saisonvorbereitung im thüringischen Heilbad Heiligenstadt. Nach intensiven Einheiten in den Vortagen probierte es Trainer Thomas Stamm gegen Kassel mit einer Mischung aus etablierten Profis und einigen Nachwuchsakteuren. Aufseiten des KSV liefen mit Kenny Weyh und den späteren Torschützen Bräunling zwei ehemalige U19-Spieler der Elbestädter auf.

Unterlegen, war auch Zweitliga-Neuling SSV Jahn Regensburg. Der SSV musste bei Jahn-Partnerverein FC Künzing eine 3:4-Niederlage hinnehmen. Gegen den österreichischen Zweiligisten trafen Kapitän Andreas Geipl sowie Dominik Kother doppelt.