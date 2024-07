Der FC Schalke 04 kann sich auch in der kommenden Saison auf seine Fans verlassen. Binnen weniger Stunden waren alle Heimspiele für die Hinserie ausverkauft.

Die neue Saison hat noch gar nicht angefangen, da geht der FC Schalke 04 schon wieder auf Rekordjagd. Am Freitag haben die Königsblauen die Tickets für die acht Hinrunden-Heimspiele auf den Markt gebracht. Zugriffsberechtigt waren nur S04-Mitglieder.

Ganze vier Stunden hat es gedauert, bis der Verein mitgeteilt hat, dass alle Karten vergriffen waren. Damit steht fest, dass erneut mindestens 55.000 Schalke-Fans pro Spiel ihre Mannschaft anfeuern werden. Ein Phänomen. Denn auch die teilweise enttäuschenden Auftritte in der vergangenen Saison in der 2. Liga und Kapazitäts-Schwierigkeiten beim Online-Verkauf haben die Schalke-Fans nicht davon abgehalten, sich wieder erneut bedingungslos hinter ihren Verein zu stellen.

Wie in den Vorjahren wurde der Dauerkartenverkauf bei 40.000 Dauerkarten gestoppt. Gut 6.000 der insgesamt zur Verfügung stehenden 62.271 Karten werden für Gästefans zurückgehalten. Dazu kommen die VIP-Tickets, so dass für den Tagesverkauf zunächst knapp 15.000 Tickets pro Spiel zur Verfügung stehen bzw. nun standen. Sollten Gastvereine ihr Kontingent nicht ganz abrufen, könnten allerdings noch einige Karten zu einem späteren Zeitpunkt in den Verkauf kommen. Das hängt aber auch immer davon ab, ob Sicherheitsbereiche frei gehalten werden müssen.

Spannend wird sein, ob die Königsblauen den in der vergangenen Saison selbst aufgestellten Allzeit-Zweitliga-Weltrekord mit 61.502 Zuschauern im Schnitt nochmal nach oben schrauben können. Allerdings lag die Stadionauslastung bereits bei knapp 99 %. Insgesamt besuchten 1.045.465 Fans im vergangenen Jahr die Schalker Heimspiele.

Damit mehr Fans die Möglichkeit haben, an eines der begehrten Tickets zu kommen, hat Schalke in diesem Jahr den Erwerb von Tickets für die Nordkurve auf zwei pro Besteller begrenzt. Für Schalke-Anhänger, die zunächst leer ausgegangen sind, gibt es auch noch die S04-Ticketsbörse, wo Fans, die ein Spiel doch nicht besuchen wollen oder können, ihre Karte legal wieder einstellen und verkaufen können.