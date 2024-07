Taylan Bulut scheint bei Schalkes Trainer Karel Geraerts gute Karten zu haben. Nach dem Auftaktspiel gab es ein dickes Lob für den 18-Jährigen.

Es ist selten, dass sich Schalkes Trainer Karel Geraerts zu so persönlichen Einschätzungen über einen seiner Spieler hinreißen lässt. Aber nach dem ersten Testspiel gegen die SSVg Velbert (7:0) hatte er ein Extra-Lob für einen seiner jüngsten Spieler parat.

Gemeint ist Taylan Bulut. Der erst 18-Jährige steht vor seiner ersten Saison bei den Profis. Zwar hat er nach einer schwereren Verletzung, die ihn von Saisonbeginn bis Mitte Oktober außer Gefecht gesetzt hatte auch in der vergangenen Serie bereits zeitweise bei den Profis trainiert und beim letzten Heimspiel der Saison gegen Greuther Fürth bereits sein Zweitligadebüt feiern können, aber in diesem Jahr könnte der rechte Verteidiger vielleicht schon eine echte Alternative für Schalke-Trainer Karel Geraerts werden.

In Ratingen gegen Velbert spielte Bulut in den ersten 45 Minuten in der Dreierabwehrkette auf seiner angestammten Position auf der rechten Seite. "Taylan Bulut hat eine gute Leistung gebracht", lobte ihn Geraerts. Und er bezog das ausdrücklich nicht nur auf das Spiel, sondern auch auf die Trainingseindrücke in der vergangenen Woche. "Auch in den letzten Tagen auf dem Trainingsplatz", schob er hinterher. "Ich mag ihn."

Bulut ist weiter für die U19 spielberechtigt

Es könnte also sein, dass der knapp 1,90 Meter lange Bulut bereits in dieser Saison im Geraerts-Team eine Alternative werden könnte. Spielpraxis im Seniorenfußball könnte er sich auch in der U23 des Klubs holen in der Regionalliga holen, wo er ebenfalls im vergangenen Mai debütierte. Ohnehin ist er noch ein weiteres Jahr für die U19 von Norbert Elgert spielberechtigt.

Bulut gewann zusammen mit dem inzwischen zu RB Leipzig abgewanderten Assan Ouedraogo 2023 mit Deutschland die U17-Europameisterschaft. Beide gelten auf ihren Positionen als große Talente. Auf Schalke hieß es, dass die Entwicklung des 2020 von Bayer Leverkusen in die Knappenschmiede gewechselten U18-Nationalspieler immer etwas zeitverzögert verlaufen sei. Ouedraogo schaffte in der vergangenen Saison den Durchbruch. Und nun Bulut?