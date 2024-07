Max Meyer hat neuen Verein gefunden - Ex-Schalker setzt Europa-Tour fort

Der frühere Schalke-Profi Max Meyer hat nach seinem Abschied aus der Schweiz einen neuen Klub gefunden. Er stürzt sich in das nächste Auslandsabenteuer.

Max Meyer setzt seine Europa-Tour fort: Der frühere Schalke-Profi läuft künftig für APOEL Nikosia auf. An diesem Donnerstag verkündete der zyprische Topklub die Verpflichtung des 28 Jahre alten Mittelfeldspielers, der offenbar einen Vertrag über zwei Jahre unterzeichnet hat.

Nach zwei Jahren in der Schweiz beim FC Luzern bleibt Meyer also im Ausland. Nikosia ist bereits seine fünfte Station außerhalb von Deutschland. Meyer spielte in England für Crystal Palace, in Dänemark für den FC Midtjylland und in der Türkei für Fenerbahce Istanbul.

In deutlich kürzerer Entfernung zu seinem Heimatort Oberhausen hatte Meyers Profikarriere einst Fahrt aufgenommen. Der Mittelfeldmann stammt aus der Schalker Knappenschmiede, galt einst als großes Talent, nachdem er sich bei der U17-Weltmeisterschaft 2012 in den Fokus gespielt hatte und Torschützenkönig wurde.

Für Schalkes Profis stand Meyer 192-mal auf dem Rasen (22 Tore, 23 Vorlagen). 2018 kehrte er dem Klub geräuschvoll den Rücken, sportlich überzeugen konnte Meyer bei seinen folgenden Stationen nicht mehr. Erst beim FC Luzern ging es wieder aufwärts für den viermaligen deutschen Nationalspieler.

Leistungsträger in Luzern

Beim Schweizer Erstligisten gehörte er zu den Leistungsträgern und trug teilweise die Kapitänsbinde. Trotzdem verlängerte er seinen in diesem Sommer ausgelaufenen Vertrag nicht. Auch über eine Schalke-Rückkehr wurde vor einigen Wochen spekuliert. Berichten zufolge habe Meyer sich diese gut vorstellen können. Ein Wechsel nach Gelsenkirchen nahm allerdings nie konkrete Züge an.

Und so geht es für Meyer nun auf Zypern weiter. Vermutlich ein Grund für seinen Wechsel auf die Mittelmeer-Insel: Nikosia nimmt als amtierender Meister der Protathlima Cyta an der Qualifikation zur Champions League teil. Ende des Monats (24. Juli, 31. Juli) geht es für Max Meyer und seinen neuen Verein gegen Ordabasy aus Kasachstan oder Petrocub aus Moldawien.