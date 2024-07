Mehmet Aydin (erster in weißem Trikot von rechts) will Schalke-Trainer Karel Geraerts von sich überzeugen.

Nach einem Jahr in der türkischen Süper Lig bei Trabzonspor trug Mehmet Can Aydin beim Testspiel gegen die SSVg Velbert erstmals wieder das S04-Trikot. So sah sein Trainer das Comeback.

Beim Testspiel gegen die SSVg Velbert lief Mehmet Can Aydin zum ersten Mal seit einem Jahr wieder für den FC Schalke 04 auf. Zu Beginn der vergangenen Saison wurde der 22-Jährige kurz vor dem Start in die Türkei zu Trabzonspor verliehen. Dort legte "Memo", wie ihn alle rufen, einen tollen Start hin und spielte regelmäßig in der Süper Lig. Nach der Verpflichtung von Thomas Meunier spielte er aber am Schwarzen Meer keine Rolle mehr. Trabzon zog die Kaufoption nicht. Der langjährige Absolvent der Schalker Knappenschmiede kehrte zu seinem Stammverein zurück, wo er noch einen Vertrag bis zum Sommer besitzt. Trainer Karel Geraerts kannte Aydin bis zum Saisonstart noch nicht. Als er im Herbst Trainer bei den Königsblauen wurde, war Aydin bereits weg. Deshalb möchte sich der Belgier nun in der Saisonvorbereitung selbst ein Bild von dem gelernten Rechtsverteidiger mit Drang nach vorne machen. Beim 7:0 in Ratingen gegen Velbert durfte Aydin von Beginn an ran und spielte wie die gesamte erste Formation 45 Minuten durch. Der gebürtige Würselener spielte vor Taylan Bulut, der auf der rechten Seite in der Dreierkette spielte. Die Abtimmung zwischen den beiden Defensivvspielern war dabei noch nicht optimal. Zweimal gelang es dem Oberligisten nach einem Schalker Angriff in die Schnittstelle auf der rechten Abwehrseite zu spielen. Dennoch war Schalkes Trainer Karel Geraerts mit Aydins Auftritt nicht unzufrieden. "Ich glaube, Mehmet hat in der ersten Halbzeit gute Dinge mit dem Ball gemacht", lobte er ihn. Er hat sehr viel Energie und muss in gewissen Momenten ruhiger werden Karel Geraerts über Mehmet Aydin Allerdings hat er auch Verbesserungspotenzial ausgemacht: "Aber er muss auch ein bisschen ruhiger mit dem Ball am Fuß agieren. Er hat sehr viel Energie und muss in gewissen Momenten ruhiger werden", mahnte der S04-Coach. Aber man dürfe so ein Testspiel auch nicht überbewerten. Es sei vorher viel gearbeitet worden seit dem Trainingsstart. Man habe gesehen, dass einige Spieler etwas müde waren. Nach dem Trainingslager wird Geraerts bewerten, wie er Aydin weiter einplant.

