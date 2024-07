Der letztjährige Trikotsponsor Veltins wird während der Vorbereitung auf der Trikotbrust von Schalke 04 bleiben. Ein Nachfolger wird von Sportfive gesucht.

Es war nicht die Meldung, auf die viele Fans des FC Schalke 04 gehofft haben. Der Fußball-Zweitligist hat die Öffentlichkeit am Mittwoch darüber informiert, in welchen Trikots die S04-Profis in den nächsten Wochen auflaufen werden.

Da noch kein neuer Hauptsponsor gefunden wurde, wird Schalke die Vorbereitungsspiele in den Trikots der vergangenen Spielzeit bestreiten. Dann auch wieder mit dem Schriftzug der Brauerei Veltins.

„Bis die neuen Trikots vorgestellt werden, wird Königsblau die Testspiele in der Vorbereitung zur Spielzeit 2024/2025 mit den Trikots aus der vergangenen Saison und dem Schriftzug VELTINS bestreiten. Darauf haben sich Schalke 04 und die Brauerei C. & A. Veltins partnerschaftlich verständigt“, teilten die Schalker mit.

Veltins war in der vergangenen Saison als Hauptsponsor der Schalker eingesprungen. Es wurde jedoch stets betont, dass diese Vereinbarung zum 30. Juni 2024 endet. Daran werde sich nun auch nichts ändern, heißt es im Statement der Schalker. Die Partnerschaft als Namensgeber der Arena und Bier-Lieferant werde aber fortgesetzt.





Vollzug konnten die Königsblauen wie erwartet in Sachen Böklunder vermelden. Das Unternehmen des langjährigen Klubchefs Clemens Tönnies bleibt für zwei weitere Jahre Premiumparter der Gelsenkirchener. Die Gespräche mit Schalke hatte Tönnies-Sohn Max übernommen und zu einem erfreulichen Ende gebracht.

Schalke: Sportfive sucht neuen Trikotsponsor

Nach wie vor offen ist, mit welchem Trikotsponsor Schalke in die neue Zweitliga-Saison gehen wird. S04 hatte den Vermarkter Sportfive engagiert, um weitere Partner zu finden. Trikot und Ärmel sind aber nach wie vor frei. Immerhin hält sich das finanzielle Risiko für den Verein in Grenzen. Schalke erhält eine Garantiesumme von Sportfive, wenn die Suche nicht erfolgreich war. So weit soll es allerdings nicht kommen. Bis zum Saisonstart (2. bis 4. August) werde es ein Trikot mit einem neuen Sponsorenaufdruck geben, hatten die Schalker angekündigt.