Moussa Sylla hat sich erstmals den Fans des FC Schalke 04 beim öffentlichen Training präsentiert. Ein weiterer Transfer ist derweil ins Stocken geraten.

Kaum war das EM-Licht nach dem Viertelfinaleinzug er Engländer nach dem 2:1 n.V. über die Slowakei im Schalker Stadion erloschen, kaum war aus der Arena Gelsenkirchen wieder die Veltins-Arena geworden, war auf Schalke auch schon wieder der Alltag zurückgekehrt. Das erste Training der Woche des Fußball-Zweitligisten stand auf dem Programm. Durch dunkle Wolken lugte ab und an Licht, auf dem Platz gab es hier und da auch Erhellendes.

So ist S04-Zugang Moussa Sylla ins Training eingestiegen und präsentierte sich erstmals mit seiner neuen Mannschaft auf dem Platz den wartenden Fans. Der 24 Jahre Angreifer hatte zuletzt eine Woche Sonderurlaub bekommen, weil er zuvor noch mit der Nationalmannschaft von Mali auf Länderspielreise war. Jetzt gilt sein Fokus aber dem FC Schalke 04 und der Vorbereitung auf die neue Saison.

Die Schalker versprechen sich viel von dem teuersten ihrer bislang neun Neuverpflichtungen: Zwei Millionen Euro zahlten die Königsblauen für Sylla. „Wir sehen in ihm einen potenziellen Schlüsselspieler“, sagte S04-Sportdirektor Marc Wilmots bei dessen Vorstellung. Sylla kommt vom französischen Zweitligisten Pau FC, für den er in der abgelaufenen Saison auf 15 Tore und sieben Vorlagen gekommen ist.

Eine weitere Verstärkung des Kaders von Trainer Karel Geraerts lässt derweil noch auf sich warten. Der Transfer des jungen argentinischen Innenverteidigers Felipe Sanchez zieht sich derzeit. Zwar ist der 20-Jährige am Flughafen in Düsseldorf gesichtet worden, doch es sind derzeit noch Details mit dem abgebenden Verein Gimnasia y Esgrima La Plata aus Argentinien zu klären.

Sanchez debütierte im vergangenen Jahr im Alter von 18 Jahren für Gimnasia und sammelte bisher 30 Einsätze in der argentinischen ersten Liga. Die Ablösesumme für den Abwehrmann soll im niedrigen siebenstelligen Bereich liegen.

Schalke 04: Situation von Drexler und Baumgartl unverändert

Ebenfalls nicht beim Training dabei waren Ersatztorwart Michael Langer (39), der für sein Sportmanagement Studium in St. Gallen in der Schweiz weilte und Lino Tempelmann (25, Reha). Die Situation um Dominick Drexler (34) und Timo Baumgartl (28) hat sich nicht verändert: Beide trainierten auch am Montag getrennt von der Mannschaft.