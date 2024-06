Der große Sommerumbau des FC Schalke 04. 33 Mann sind im Kader, sieben Spieler sollen noch gehen, drei bis vier Zugänge noch kommen. Eine Übersicht.

So ein Kaderumbau wie beim FC Schalke ist auch nicht alltäglich. Und hier beziehen wir uns nur auf das Personal der Profis. Denn auch hinter den Kulissen wurde auf allen Ebenen jeder Stein umgedreht und sehr viel verändert.

Beim Zweitliga-Kader ist der Umbau zudem noch nicht abgeschlossen. Denn die Verantwortlichen um Marc Wilmots und Ben Manga suchen weiter nach Zugängen, bis zu vier Akteure sollen noch kommen.

Wenn die da sind, würde der Kader ohne weitere Abgänge 37 Personen umfassen. Undenkbar, untrainierbar. Daher müssen die Königsblauen versuchen, Akteure anderweitig unterzubringen.

Kandidaten gibt es viele, denn die Schalker haben mit Dominick Drexler, Timo Baumgartl, Tobias Mohr, Sebastian Polter, Lino Tempelmann, Henning Matriciani, Ralf Fährmann, Greiml immerhin sieben Spielern mit gültigem Vertrag gesagt, dass man mit ihnen nicht mehr plant.





Was verwundert: Drexler und Baumgartl dürfen kaum mit der Mannschaft trainieren, sie sollen sich zudem in anderen Bereichen umziehen müssen. So schafft man es sicher nicht, das Duo ohne Teamtraining fit zu bekommen, um sie interessant für andere Vereine zu machen und sich die sicher recht üppigen Gehälter zu sparen.

Zumal bei anderen Spielern anders verfahren wird. wie auch immer die Verantwortlichen das begründen, die Königsblauen müssen das Personal reduzieren, sei es mit Abfindungen, soll der Trainingsplatz nicht aus allen Nähten platzen.

Immerhin hat man noch mehr als zwei Monate Zeit, ehe das Transferfenster am 31. August schließt.

Schalke

Tor: Fährmann, Hoffmann, Heekeren, Langer

Abwehr: Kaminski, Kalas, Mohr, Baumgartl, Greiml, Murkin, Cissé, Matriciani, Gantenbein, Donkor, Becker, Bulut, Aydin, Wasinski

Mittelfeld: Drexler, Seguin, Schallenberg, Tempelmann, Grüger, Gyamfi, Osmani, Bachmann, Younes, Bayindir

Angriff: Karaman, Lasme, Polter, Sylla, Remmert

Schalkes Zu- und Abgänge in der Übersicht

Zugänge - 16: Anton Donkor (Eintracht Braunschweig), Vitalie Becker, Taylan Bulut, Max Grüger (alle U19), Tristan Osmani (eigene U19), Adrian Gantenbein (FC Winterthur), Jannik Bachmann (Hansa Rostock), Amin Younes (vereinslos), Ron-Thorben Hoffmann (Eintracht Braunschweig), Mehmet Aydin (nach Leihe zu Trabzonspor), Sebastian Polter (nach Leihe zu Darmstadt 98), Justin Heekeren (nach Leihe zu Patro Eisden), Moussa Sylla (Pau FC), Aris Bayindir (RB Leipzig U19), Peter Remmert (VfL Osnabrück U19), Martin Wasinski (Charleroi SC)

Abgänge - 14: Simon Terodde (Karriereende), Brandon Soppy (kehrt nach Leihe zu Atalanta Bergamo zurück), Danny Latza, Steven van der Sloot, Cedric Brunner, Thomas Ouwejan, Blendi Idrizi (alle Ziel unbekannt), Yusuf Kabadayi (nach Leihe zurück zum FC Bayern München), Darko Churlinov (nach Leihe zurück zum FC Burnley), Marius Müller (VfL Wolfsburg), Assan Ouedraogo (RB Leipzig), Keke Topp (Werder Bremen), Emmanuel Gyamfi (ausgeliehen an VVV Venlo), Paul Pöpperl (ausgeliehen an VVV Venlo)

Können gehen - 8: Dominick Drexler, Timo Baumgartl, Tobias Mohr, Lino Tempelmann, Henning Matriciani, Ralf Fährmann, Leo Greiml, Sebastian Polter