Schalke 04 bereitet sich auf die kommende Saison in der 2. Bundesliga vor. Testspiele, Trainingslager: alle Termine im Überblick.

Rund fünf Wochen nach dem Ende der Vorsaison geht es bei Schalke 04 wieder los, die Vorbereitung auf die Spielzeit 2024/25 in der 2. Bundesliga beginnt. Am Mittwoch (25. Juni) bittet Trainer Karel Geraerts sein an einigen Stellen verändertes Team zum Trainingsstart am Berger Feld.

Etwas mehr als ein Monat bleibt dem belgischen Coach, um in der Vorbereitung dafür zu sorgen, dass Schalke in der nächsten Saison erfolgreicher abschneidet als in der beendeten. Der erste Spieltag in der 2. Bundesliga ist auf das erste Augustwochenende (2. bis 4.) angesetzt. Auf wen Schalke trifft, klärt sich voraussichtlich am 4. Juli. Dann möchte die DFL den Spielplan veröffentlichen.

Die Termine und Gegner für fünf Testspiele sind derweil bereits bekannt. Beim Regionalliga-Absteiger SSVg Velbert in der kommenden Woche (3. Juli) wird sich die neue Schalker Mannschaft ihren Fans erstmals unter Wettkampfbedingungen präsentieren. Es folgt ein Blitzturnier beim Regionalligisten SV Meppen (6. Juli), an dem zudem der niedersächsische Oberliga-Meister Kickers Emden teilnimmt.

Im Trainingslager im österreichischen Mittersill testet Schalke gegen den dänischen Meister FC Midtjylland (10. Juli) und den ukrainischen Topklub Dynamo (13. Juli) Kiew. Anschließend stehen Duelle mit dem Drittligisten SC Verl (18. Juli) und dem befreundeten niederländischen Erstligisten FC Twente (24. Juli). Weitere Terminierung möchte der Revierklub noch bekanntgeben.

Schalke: Alle Termine der Sommer-Vorbereitung im Überblick

24. und 25. Juni: Leistungsdiagnostik

26. Juni: Trainingsstart

27. Juni: Erstes öffentliches Training

3. Juli: Testspiel bei der SSVg Velbert (18 Uhr, Stadion Ratingen)

6. Juli: Blitzturnier beim SV Meppen (14 Uhr, Hänsch-Arena, Meppen)

8. bis 14. Juli: Trainingslager in Mittersill

10. Juli: Testspiel gegen den FC Midtjylland (18 Uhr, SaalfeldenArena)

13. Juli: Testspiel gegen Dynamo Kiew (16 Uhr, Stadion Mittersill)

18. Juli: Testspiel beim SC Verl (18.30 Uhr, SPORTCLUB Arena, Verl)

21. Juli: Saisoneröffnung an der Arena „Schalke-Tach“

24. Juli: Testspiel gegen den FC Twente (18.30 Uhr, EVONIK Sportpark, Marl)

2. bis 4. August: 1. Spieltag in der 2. Bundesliga

17. August: 1. DFB-Pokalrunde beim VfR Aalen (15.30 Uhr, Centus Arena, Aalen)