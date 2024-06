Der 1. FC Köln hat sich nach RS-Infos zwei weitere Talente gesichert, die dann ab 2025 für den FC spielen. Zuvor werden sie an Viktoria Köln verliehen.

Der 1. FC Köln darf im Sommer aufgrund der auferlegten Transfersperre keine Spieler registrieren. Transfers dürfen aber getätigt werden, die Akteure dürfen für Köln aber erst ab 2025 auflaufen.

Daher hat der FC bereits zwei Talente verpflichtet, die dann sofort weiterverliehen wurden. Stürmer Mansour Ouro-Tagba (19) kommt vom Drittligisten TSV 1860 München und wird an Jahn Regensburg verliehen.

Der offensive Mittelfeldspieler Chilohem Onuoha (19) wechselt aus dem Nachwuchs von RB Leipzig in die Domstadt und wird für die anstehende Saison 2024/25 an den Drittligisten SC Verl verliehen.

Nun stehen zwei weitere Talente vor dem Wechsel zum 1. FC Köln. Und wie RS erfuhr, kommen beide aus der Stadt. Denn die Brüder Malek El Mala (Sturm, 19 Jahre, Vertrag bei der Viktoria bis 2025) und Said El Mala (17, offensives Mittelfeld, Vertrag bei der Viktoria bis 2026) stehen vor einem Wechsel auf die andere Rheinseite.

Um dann für ein Jahr wieder an die Viktoria verliehen zu werden. FC-Sport-Geschäftsführer Christian Keller kündigte bereits an, dass in dieser Woche zwei weitere Vollzugsmeldungen zu erwarten sind.

Dabei geht es um die El Mala-Brüder. Speziell der 17-jährige Said, auch der "Express" berichtet, gilt als großes Talent. Hier berichtet der "Express", dass auch der BVB an dem Spieler dran war, um ihn für die U23 der Dortmunder zu gewinnen. Coach Viktoria-Trainer Olaf Janßen schwärmte bereits über sein 17-jähriges Juwel: „Sein Tempo, seine Dribbling- und Abschluss-Stärke – das ist kein Zufall. Er hat ein Riesen-Potenzial.“

Das er mit 17 Jahren schon zehn Mal in der 3. Liga zeigen konnte (ein Tor, eine Vorlage). Zudem lief er 19 Mal in der U19-Bundesliga auf (elf Tore, sechs Vorlagen). Der Lohn: Said El Mala, der bei Gladbach aussortiert wurde, debütierte im Mai für die U18-Nationalmannschaft.

Sein Bruder Malek feierte ebenfalls im Mai sein Debüt für den DFB - er durfte für die U19-Nationalmannschaft ran. In der 3. Liga durfte er einmal ran, beim 3:5 gegen Preußen Münster wurde er für zehn Minuten eingewechselt. In der U19-Bundesliga traf er in 22 Partien zehnmal, sieben Tore bereitete er vor.

Nun sollen beide noch ein Jahr bei der Viktoria reifen, ehe sie zum FC kommen. Für die Brüder, die am Dienstag (25. Juni) vorgestellt werden sollen, muss Köln in Summe eine Ablöse von 250.000 Euro an die Viktoria bezahlen. Hinzu kommen Boni und Beteiligungen bei einem eventuellen Weiterverkauf. Das Duo soll bis zum 30. Juni 2029 an den FC gebunden werden.