Nächster Neuzugang für Schalke 04: Ein junger Innenverteidiger kommt aus Belgien. Er hat einen langfristigen Vertrag unterzeichnet.

Die Kaderplanungen bei Schalke 04 für die kommende Saison sind längst nicht abgeschlossen. Weit oben auf die Prioritätenliste: Verstärkungen für die Defensive, die in der abgelaufenen Spielzeit zu den schwächsten in der 2. Bundesliga gehörte.

An diesem Freitag meldeten die Königsblauen Vollzug: Mit Martin Wasinski verpflichteten sie einen jungen Innenverteidiger. Der 20-Jährige kommt aus seiner Heimat Belgien vom KV Kotrijk ins Ruhrgebiet, wo er einen Vertrag bis 2028 unterzeichnet hat. Wasinski ist zunächst aber wohl als Perspektivspieler eingeplant. Er sei ein „junger Herausforderer“ für die Abwehrmitte, schreiben die Königsblauen in einer Mitteilung.

„Martin ist ein intelligenter Defensivspieler mit Stärken in der Spieleröffnung“, sagt Sportdirektor Marc Wilmots über Wasinski. „Er ist erst 20 Jahre alt, hat aber schon mehr als 40 Einsätze in der ersten belgischen Liga gesammelt. Neben dieser Erfahrung bringt Martin den großen Willen mit, sich nun auf Schalke weiterzuentwickeln.“

Wasinski stammt aus der Jugendabteilung von Sporting Charleroi. Für den Klub feierte er als 17-Jähriger sein Erstliga-Debüt. Die vergangenen beiden Saison verbrachte er auf Leihbasis beim Ligakonkurrenten Kortrijk. Zum Stammpersonal gehörte Wasinski in der beendeten Runde nicht, er absolvierte nur sieben Pflichtspiele. Der 1,85 Meter große Verteidiger läuft außerdem für die belgische U20-Nationalmannschaft auf (drei Einsätze).

Über seinen Schalke-Wechsel sagt er: „Die Verantwortlichen von Schalke 04 haben mir in den Gesprächen aufgezeigt, wie ich in diese Mannschaft und zu diesem großen Verein mit langer Tradition passe. Ich kann den Trainingsstart in der kommenden Woche kaum erwarten.“

Seine Verpflichtung dürfte nichts daran ändern, dass S04 noch zwei gestandene Innenverteidiger sucht. Nach Adrian Gantenbein (FC Winterthur), Ron-Thorben Hoffmann, Anton Donkor (Eintracht Braunschweig), Janik Bachmann (Hansa Rostock), Aris Bayindir (RB Leipzig U19) und Amin Younes (zuletzt vereinslos) ist er der nächste Neuzugang für die kommende Saison.