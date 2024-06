Der FC Schalke 04 hat zwei neue Gesichter für das Team hinter Cheftrainer Karel Geraerts vorgestellt. Ein Torwarttrainer und ein Co-Trainer sind da.

Zwei neue Assistenztrainer für den FC Schalke 04. Während Stephan Louboué als Towarttrainer bei den Knappen anheuert, wird Sidney Sam als einer der Co-Trainer mit von der Partie sein. Auch der bisherige Assistenz-Trainer Tim Smolders sowie Athletik-Trainer Alexander Stork sind Teil des Teams. Beide Personalien gab Königsblau am Donnerstag, 20. Juni, bekannt.

Loboué arbeitete zuletzt als Torwarttrainer bei Raja Casablanca und sicherte sich mit dem marokkanischen Club die Meisterschaft. Zuvor war der ehemalige Nationaltorhüter der Elfenbeinküste seit 2015 als Torwart-Trainer beim Nachwuchs von Eintracht Frankfurt tätig.

Als aktiver Spieler kommt der heute 42-Jährige unter anderem auf 81 Einsätze für die SpVgg Greuther Fürth und den SC Paderborn 07 in der Zweiten Liga. "Stephan wird neue Impulse in unser Training einbringen. Er kennt die Liga und hat sich in den vergangenen Jahren als Torwarttrainer stetig weiterentwickelt", sagte Schalkes Cheftrainer Karel Geraerts.

Ebenfalls Teil des Trainer-Teams wird ein auf Schalke bekanntes Gesicht sein: Sidney Sam spielte von 2014 bis 2017 für die Königsblauen. Der 36-Jährige war zuletzt als Co-Trainer beim MSV Duisburg aktiv. Neben seinen fünf Länderspielen für Deutschland war Sam unter anderem als Spieler für den Hamburger SV, 1. FC Kaiserslautern, Bayer Leverkusen, Darmstadt 98 und VfL Bochum aktiv.

In Summe kommt Sam auf 122 Bundesligaspiele, wobei er 26 Tore erzielte und 20 Vorlagen gab. Auch die zweite Liga kennt der ehemalige Nationalspieler aus 101 Einsätzen (16 Tore, 18 Vorlagen) gut. Dazu kommen Spiele auf internationalem Parkett, etwa der Süper Lig (25 Spiele, drei Tore), der Europa League, (16 Spiele, drei Tore, drei Vorlagen) oder der Champions League (15 Spiele, drei Tore, zwei Vorlagen).

Karel Geraerts kommentierte die Personalie wie folgt: "Sidney wird eng mit den Spielern zusammenarbeiten und seine Erfahrungen teilen. Mit seiner Unterstützung können wir noch besser auf die individuellen Bedürfnisse jedes Einzelnen eingehen."