Der FC Schalke 04 hat einige Transferflops vorzuweisen. Pablo Insua gehört auf jeden Fall dazu - allerdings unverschuldet. Jetzt hat der Innenverteidiger einen neuen Klub gefunden.

Pablo Insua will es nochmal wissen. Im Alter von 30 Jahren heuert der Innenverteidiger beim spanischen Erstliga-Absteiger FC Granada an. Er kommt ablösefrei von Sporting Gijon.

Im Sommer 2017 hatte sich Insua dem FC Schalke 04 angeschlossen. 3,5 Millionen Euro hatten die Knappen damals an Deportivo La Coruna überwiesen - ohne zu wissen, dass Insua gerade einmal ein Spiel für Königsblau machen würde.

Nach Trainingsrückstand hatte er den ersten Spieltag der Saison 2017/18 noch verpasst, hatte dann mit einer kleineren Blessur zu kämpfen. Dann aber die Hiobsbotschaft.

Insua hatte sich eine Rippenfell-Entzündung zugezogen, die sich zu einer gefährlichen Herzbeutel-Entzündung verschlimmerte. Der Abwehrspieler lag mehrere Tage im Krankenhaus und verlor fast zehn Kilogramm Körpergewicht. „In dieser Zeit haben ihn viele Spieler aus unserer Mannschaft besucht und ihm auch Pizza mitgebracht, um Pablo aufzupäppeln. Wenn ein Teamkollege dann nach so langer Zeit endlich wieder fit ist, freuen sich alle darüber“, sagt Schalkes damaliger Direktor Sport Axel Schuster.

Es dauerte 260 Tage, ehe Insua nach seiner Unterschrift auf Schalke erstmals im Trikot der Knappen auflief. Am 17. März 2018 wurde er beim 1:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg für 26 Minuten eingewechselt. "Pablo hatte sich den Einsatz verdient. Nach viel Dunkelheit in dieser Saison hat er endlich wieder Licht gesehen", hatte sein damaliger Trainer Domenico Tedesco, aktuell Nationaltrainer Belgiens, gesagt.

Auch Insua war damals überglücklich: "Nach vielen Monaten mit harter Arbeit und großem Leid habe ich es geschafft. Ich bin sehr glücklich über den Erfolg der Mannschaft und mein Debüt."

Bis zum Saisonende sollte allerdings keine Minute mehr dazukommen. Im Sommer 2018 wurde Insua dann in seine spanische Heimat zu SD Huesca verliehen, die ihn im Sommer 2020 dann auch fest unter Vertrag nahmen. So verabschiedete sich der Spanier nach drei Jahren mit nur einem Einsatz wieder von den Königsblauen. Nun geht es, nach zwei Jahren in Gijon, also beim FC Granada weiter.