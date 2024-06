Der FC Schalke 04 und Keke Topp gehen getrennte Wege. Der talentierte Stürmer schließt sich einem Bundesligisten an.

Angreifer Keke Topp verlässt den FC Schalke 04 und wird künftig für Werder Bremen spielen. Der Kontrakt des 20-Jährigen besaß auf Schalke noch bis zum 30. Juni 2025 Gültigkeit. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten alle beteiligten Parteien Stillschweigen.

"Während seiner ersten ganzen Saison im Profifußball hat sich Keke auf Schalke sehr gut weiterentwickelt. Deshalb haben wir ihm ein Angebot zur Verlängerung vorgelegt. In den Gesprächen hat sich jedoch gezeigt, dass er wechseln möchte. In diesem Wissen haben wir nun eine wirtschaftlich passende Lösung gefunden", erklärt Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung. "Wir danken Keke für alles, was er dem Verein in seiner Zeit hier gegeben hat. Für die private und sportliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

Der in Norddeutschland geborene Topp wechselte 2021 von Werder Bremen in die Schalker U19. Für die Lizenzspielermannschaft kam der Angreifer in 26 Zweitligapartien sowie einem Erstligaspiel zum Einsatz. Dabei gelangen ihm fünf Treffer und zwei Vorlagen.

"Keke hat in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen. Er hat bei Schalke 04 seine Qualitäten unter Beweis gestellt, und wir sind absolut davon überzeugt, dass noch viel Potenzial in ihm steckt, das wir gerne mit ihm gemeinsam weiterentwickeln wollen. Keke ist ein Bremer Junge, daher wird ihm die Eingewöhnung bei uns nicht schwerfallen", erklärt Clemens Fritz, Leiter Profifußball bei Werder Bremen.

Bremen-Trainer Ole Werner freut sich ebenfalls auf den Neuzugang für die Offensive der Grün-Weißen: "Keke ist ein wuchtiger, körperlich robuster Stürmer, der in seinem Spiel immer alles reinwirft. Er ist taktisch gut ausgebildet und hat einen guten Abschluss. Er wird unser Spiel mit seinen Qualitäten bereichern."

Nach Assan Ouédraogo (RB Leipzig) und Marius Müller (VfL Wolfsburg) ist Keke Topp der dritte Schalke-Profi, der den Zweitligisten in diesem Sommer 2024 Richtung 1. Bundesliga verlässt.