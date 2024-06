Der 1. FC Köln hat einen neuen Cheftrainer. Der neue Mann war zuletzt im RB-Kosmos unterwegs und hat Champions-League-Erfahrung.

Gerhard Struber wird neuer Trainer des Zweitligisten 1. FC Köln. Nach vorangegangener Berichterstattung gab der Bundesliga-Absteiger das nun auch offiziell bekannt.

"Ich gehe die Aufgabe mit sehr viel Vorfreude und sehr vielen positiven Gedanken an. Ich freue mich richtig darauf, die Mannschaft kennenzulernen, das Trainerteam kennenzulernen, die Fans kennenzulernen. Ich möchte sehr schnell und richtig tief in die FC-Welt eintauchen, um unseren Zielen nachzujagen und sie auch zu erreichen", sagte Struber bei seinem Amtsantritt.

Der 47 Jahre alte Österreicher mit der UEFA-Pro-Lizenz trainierte zuletzt den Erstligisten RB Salzburg und stand mit dem Club in der UEFA Champions League-Gruppenphase. Zuvor wirkte er bei RB New York in der amerikanischen Profiliga MLS an der Seitenlinie und sammelte Profi-Erfahrungen mit dem FC Barnsley (England) und dem Wolfsberger AC (Österreich).

Seine Trainerkarriere begann der Coach bereits 2007 bei Nachwuchsteams in der RB-Jugendakademie. 2016 wurde ihm der Trainerposten beim Farmteam FC Liefering übertragen. Er hat also eine lange Vergangenheit im RB-Kosmos.

"Wir sind sehr froh, dass wir Gerhard Struber als neuen Cheftrainer für den 1. FC Köln gewinnen konnten. Gerhard passt super in unser Anforderungsprofil. Exemplarisch seien seine Passfähigkeit zur FC-Spielidee sowie seine Kompetenz und Erfahrung in der Entwicklung junger Spieler genannt. Darüber hinaus bringt Gerhard eine große Überzeugung und den absoluten Willen mit, unsere sportlichen Herausforderungen mit ganz viel Positivität, Energie und harter Arbeit gemeinsam zu meistern", sagte Köln-Geschäftsführer Christian Keller.

Struber werde am 21. Juni 2024 das Profiteam des FC zur Leistungsdiagnostik am Geißbockheim begrüßen und drei Tage später das erste Mannschaftstraining leiten. An diesem Tag werde er auch offiziell in Köln vorgestellt, schreiben die Geißböcke. Weitere Trainerstellen sollen noch besetzt werden.