Gespielt werden EM-Partien in der Arena auf Schalke, doch S04-Profis sind nicht bei der Euro dabei. Nicht zum ersten Mal. Schalkes EM-Überblick.

Es gab Zeiten, da fehlte beim Trainingsauftakt der Fußballer des FC Schalke 04 der eine oder andere Starspieler. In Sommern mit großen Turnieren waren diese für ihre Nationalmannschaften im Einsatz, während sich der Rest des Teams auf der heimischen Trainingsanlage beschnupperte.

Erwin Kremers kehrte 1972 als Europameister zurück, Heiko Westermann und Kevin Kuranyi jeweils als Vize-Europameister.

Dieses Mal ist es jedoch anders: Während der EM sind keine aktuellen Schalke-Profis im Einsatz. Es ist die sechste ohne königsblaue Starter. Zuletzt war dies vor 40 Jahren der Fall, zuvor gab es keine Schalker bei den Europameisterschaften der Jahre 1960, 1964, 1968, 1980 und 1984.

Bei der EM 2021 waren noch Alessandro Schöpf für Österreich und Frederik Rönnow für Dänemark in der Endrunde der 24 Nationen. 2016 trugen Benedikt Höwedes, Leroy Sané (Deutschland), Roman Neustädter (Russland) und Schöpf die Trikots ihrer Nationen. Es war mit vier EM-Teilnehmern die zweithöchste Zahl der Schalker EM-Geschichte, mehr Spieler gab es nur im Jahr 2000, als in Belgien und den Niederlanden sechs Schalker dabei waren: Der heutige Sportdirektor Marc Wilmots, Nico van Kerckoven, Emile Mpenza (alle Belgien) Ebbe Sand (Dänemark), Rudoslav Latal und Jirí Nemec (beide Tschechien).

Und bei den weiteren Turnieren? 2012 waren Kyriakos Papadopoulos (Griechenland), Klaas-Jan Huntelaar (Niederlande) und Benedikt Höwedes dabei, 2008 spielten Heiko Westermann und Kevin Kuranyi für Deutschland, 2004 atmeten Christian Poulsen (Dänemark) und Ebbe Sand EM-Luft.

1996 (Youri Mulder/Niederlande, Rudoslav Latal, Jirí Nemec)

1992 (Bent Christensen/Dänemark)

1988 (Olaf Thon/Deutschland)

1976 (Hannes Bongartz /Deutschland, Branko Oblak/Jugoslawien)

1972 (Erwin Kremers/Deutschland)

Während auch im Revier die EM gespielt wird, wird am 24. und 25. Juni im Gelsenkirchener medicos.AufSchalke die Leistungsdiagnostik stattfinden. Die Zweitliga-Profis werden dabei auf Herz und Nieren geprüft, sämtliche körperlichen Werte werden gemessen und als Grundlage für die Vorbereitung genutzt. Am 26. Juni steht dann die erste Trainingseinheit auf dem Platz an.