Schalke setzt auf die Jugend - das wurde bei der jüngsten Personalie wieder deutlich.

Beim FC Schalke wird der dritte U19-Spieler aus der Knappenschmiede befördert. Nach Vitalie Becker und Taylan Bulut bekommt auch Max Grüger einen Lizenzspielervertrag. Bis zum 30. Juni 2026 ist der defensive Mittelfeldspieler nun an die Königsblauen gebunden.

„Mit der Vertragsverlängerung von Max Grüger gehen wir unseren eingeschlagenen Weg konsequent weiter. Wir wollen wieder vermehrt auf eigene Talente setzen und diese bestmöglich weiterentwickeln, bis sie den Sprung in den Lizenzbereich schaffen“, sagt Marc Wilmots im Namen der sportlichen Leitung.

Grüger freut sich nach seiner Unterschrift: "Ich bin stolz, dass ich die Möglichkeit bekomme, mich weiterhin zeigen und gleichzeitig den nächsten Schritt machen zu können. Dafür bin ich den Verantwortlichen sehr dankbar."

Der Rechtsfuß, der im Januar 2024 im Winter-Trainingslager der Schalke-Profis im portugiesischen Albufeira bereits über einen längeren Zeitraum Profiluft schnuppern durfte, trägt seit mittlerweile zwölf Spielzeiten das S04-Trikot.

In der laufenden Spielzeit kam das Mittelfeldtalent in 24 Partien in der A-Junioren Bundesliga sowie in vier Begegnungen im DFB-Pokal der Junioren zum Einsatz.

Schalkes Kader in der Übersicht

Schalkes Zu- und Abgänge in der Übersicht

Zugänge: Anton Donkor (Eintracht Braunschweig), Vitalie Becker, Taylan Bulut, Max Grüger (alle U19), Emmanuel Gyamfi (U23), Tristan Osmani (eigene U19), Adrian Gantenbein (FC Winterthur), Jannik Bachmann (Hansa Rostock), Amin Younes (vereinslos), Ron-Thorben Hoffmann (Eintracht Braunschweig)

Abgänge: Simon Terodde (Karriereende), Brandon Soppy (kehrt nach Leihe zu Atalanta Bergamo zurück), Danny Latza, Michael Langer, Steven van der Sloot, Cedric Brunner, Thomas Ouwejan, Blendi Idrizi (alle Vertragsende), Yusuf Kabadayi (nach Leihe zurück zum FC Bayern München), Darko Churlinov (nach Leihe zurück zum FC Burnley), Marius Müller (VfL Wolfsburg)

Leihspieler, die vorerst zurückkehren: Sebastian Polter (Darmstadt 98), Justin Heekeren (Patro Eisden Maasmechelen)

Können gehen: Dominick Drexler, Timo Baumgartl, Tobias Mohr, Lino Tempelmann, Henning Matriciani, Ralf Fährmann