Schalke: So lief es für Geburtstagskind Itakura mit Japans Nationalelf

Abwehrmann Ko Itakura war am Donnerstag im Einsatz. Aber nicht beim Testspiel des FC Schalke 04. Er spielte für die japanische Nationalelf - von Beginn an.

Während der FC Schalke 04 am Donnerstag gegen den 1. FC Köln testet, stand auch Ko Itakura auf dem Platz. Doch nicht etwa in der Innenverteidigung von S04, sondern knapp 10.000 Kilometer entfernt im WM-Qualifikationsspiel der japanischen Nationalelf gegen China.

An seinem 25. Geburtstag durfte Itakura von Beginn an ran. Seine Mannschaft setzte sich souverän mit 2:0 (1:0) durch und machte einen weiteren Schritt in Richtung WM-Teilnahme in Katar Ende des Jahres. Die Treffer erzielten Yuya Osako (13., Elfmeter) sowie Junya Ito (61.). Itakura kam über die vollen 90 Minuten zum Einsatz.

Itakura trifft mit Japan auf Ex-Schalker Hao Jumnin

Auf der anderen Seite stand ebenfalls ein bei vielen Schalke-Fans bekanntes Gesicht in der Startelf. Nämlich Hao Junmin. Der 34-jährige Chinese trug ab Winter 2010 für eineinhalb Jahre das Trikot der Knappen.

In Ao Tanaka (Fortuna Düsseldorf) sowie Wataru Endo (VfB Stuttgart) liefen zwei weitere Deutschland-Legionäre in Japans Anfangsformation auf. Der Bochumer Takuma Asano gehörte am Donnerstag nicht zum Aufgebot.

Schalkes Itakura gehört seit 2019 zum Kreis des Nationalteams. Bisher war er zumeist nur Ersatz. Von den letzten beiden Länderspielreisen kehrte er ohne Spielminuten zurück. Im Duell mit China sammelte Itakura seinen sechsten Länderspiel-Einsatz (ein Tor). Am kommenden Dienstag trifft Japan - als Tabellenzweiter drei Spieltage vor Quali-Ende voll aus WM-Kurs - dann auf Saudi-Arabien.