Am Samstag (1. Februar, 15.30 Uhr) spielt der VfL Bochum gegen den SC Freiburg. Ein Noch-VfL-Profi wird dann nicht mehr dabei sein.

Dieter Hecking stand nach dem ersten Training am Dienstag (28. Januar) den Medienvertretern Rede und Antwort.

Der Trainer des VfL Bochum verriet auch, dass ein Spieler kurz vor dem Abgang steht. Nämlich der Schweizer Innenverteidiger Noah Loosil. Der 28-Jährige kam im Sommer 2024 von den Grasshoppers aus Zürich und stand in der Bundesliga noch keine Minute auf dem Platz. Im DFB-Pokal war er beim Erstrunden-Aus in Regensburg über die volle Distanz dabei. Er wird bis zum Saisonende an den Zweitligisten Greuther Fürth ausgeliehen.

Dieter Hecking über...

... das Fehlen von Noah Loosil: "Er ist freigestellt, weil er mit einem anderen Verein über einen Wechsel verhandelt. Vielleicht kommt noch am Dienstagnachmittag eine Meldung. Er war bei mir am Sonntag im Büro und hat mir von seiner Möglichkeit erzählt und das er das gerne machen würde. Das wird eine Leihe bis Sommer werden. Auf der Innenverteidiger-Position sind wir gut aufgestellt."

... mögliche Zugänge: "Es wird keiner kommen. Ich kann da nichts zu sagen. Aktuell kommt keiner."

... das 0:3 bei Borussia Mönchengladbach: "Ich musste das auch nochmal sacken lassen, habe mir das Spiel aber natürlich nochmal anguckt. 30 bis 35 Minuten ist Gladbach wenig eingefallen, dann kam die Standardsituation. Uns ist aber auch wenig eingefallen. Mit dem 0:1 und dem Fehlpass von Jakov Medic nach zwei Minuten in der zweiten Halbzeit war eine gewisse Verunsicherung da. Gladbach hat dann das 2:0 und 3:0 geschossen. Es gibt einfach Gründe, warum wir da stehen, wo wir stehen. Aber es ärgert mich, dass wir es Gladbach so einfach gemacht haben."

"Gegen St. Pauli und Leipzig war sie da. Das erste Tor war ein Glücksschuss, das zweite Tor war abseits. In der zweiten Halbzeit waren wir dann gegen Leipzig besser. Das hat mit Stabilität nichts zu tun. Und in Gladbach sehe ich das ähnlich. Sie haben nicht überragend gespielt und wir müssen fragen, warum wir trotzdem 0:3 verlieren.

... Nachwuchsspieler im Trainingsbetrieb: "Alessandro Crimaldi, Luis Pick (beide 17) und Julian Batse (18) werden mal dabei sein und sich zeigen. Ich will einfach mal einen Eindruck von ihnen bekommen."

... die Ausgangslage in der Tabelle: "Es wird ein langer Ritt werden. Ich hoffe, dass wir am letzten Spieltag gegen St. Pauli immer noch die Chance auf den Klassenerhalt haben. Wir brauchen einfach Punkte. Jedes Pünktchen, das wir sammeln können, hilft." mit gp