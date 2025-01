Manuel Riemann verlässt den VfL Bochum. Anthony Losilla, Kapitän und langjähriger Mitspieler, reagiert emotional.

290 Pflichtspiele hat Manuel Riemann für den VfL Bochum bestritten. Mal zeigte er herausragende Leistungen, mal patzte er, mal traf der Keeper selbst ins gegnerische Tor.

Einer der größten Konstanten in Riemanns Zeit an der Castroper Straße, die mit seinem Wechsel zum SC Paderborn an diesem Mittwoch nach neuneinhalb Jahren ein Ende nahm: Anthony Losilla.

Nur der 38 Jahre alte Kapitän des VfL verbrachte noch mehr Zeit im Verein. Er kam im Sommer 2014 ins Ruhrgebiet und damit ein halbes Jahr vor Riemann. Nur in 19 Partien, die Riemann absolvierte, fehlte Losilla auf dem Rasen. Beide feierten gemeinsam den Aufstieg und Klassenerhalte.

Und klar: Nach all den Jahren und Erfahrungen verbindet die Routiniers ein besonderes Verhältnis. Das zeigt sich nicht zuletzt in den Worten, die Losilla zum Abschied an seinen langjährigen Weggefährten richtet.

"Es fehlen mir die Worte um zu beschreiben, wie ich mich fühle. Einfach dankbar, die letzten 9 1/2 Jahre mit dir spielen zu dürfen. Du bist nicht nur ein fantastischer Torwart, sondern auch ein toller Mensch mit einem großen Herz", schrieb Losilla bei Instagram.

Dazu postete der Franzose eine Reihe von Fotos aus der gemeinsamen Zeit: Sie zeigen Riemann und ihn bei der Aufstiegsfeier oder nach dem Derbysieg bei Borussia Dortmund vor dem Gästeblock. "Wir haben viele überragende Momente zusammen erlebt, die für die Ewigkeit bleiben werden. Du gehst als absolute Legende und du kannst stolz sein, was du für den VfL gemacht hast. Viel Erfolg in deiner neuen Herausforderung. Ich werde dich vermissen."

In der Vereinsgeschichte ist Riemann der Bochumer mit den elftmeisten Einsätzen. Losilla belegt den fünften Rang mit 357 Spielen. Der Mittelfeldmann ist nun der mit Abstand dienstälteste Spieler im Kader. Nach der Trennung von Riemann folgen der dritte Torhüter Paul Grave und Cristian Gamboa. Sie kamen im Sommer 2019 zum VfL.