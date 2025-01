Dieter Hecking hatte doppelten Grund zur Freude. Der VfL Bochum hat den FC St. Pauli mit 1:0 besiegt hat und er ist in eine erlesene Runde aufgestiegen.

Dieter Hecking zählt zu den alten Hasen im Trainergeschäft. Davon verspricht sich der VfL Bochum nicht weniger als den Klassenerhalt, soll der 60-Jährige doch seine Erfahrung ausspielen und schnell die großen Baustellen schließen. Zum Teil ist das schon gelungen: Der VfL Bochum ist keine Schießbude mehr, im Gegenzug aber auch offensiv harmlos.

Gegen den FC St. Pauli reichte das am Mittwoch, 15. Januar, aber dennoch zu einem überlebenswichtigen 1:0-Sieg. Für Dieter Hecking war es das 426. Spiel als Bundesliga-Trainer, womit er in der ewigen Rangliste den im August 2024 verstorbenen Christoph Daum überholt hat.

In dieser Saison nicht mehr einholen wird er dagegen Ottmar Hitzfeld. Der steht bei 460 Bundesligaspielen, was Hecking frühestens in der kommenden Saison in Angriff nehmen kann.

Hecking, der im Oberhaus schon für Alemannia Aachen, Hannover 96, den 1. FC Nürnberg, den VfL Wolfsburg, Borussia Mönchengladbach und nun eben den VfL Bochum an der Seitenlinie stand, sah in seinem Rekordspiel sportliche Magerkost, die aufgrund eines Traumtores von Philipp Hofmann (67.) schließlich zu Gunsten seines VfL Bochum zu Buche schlug.

„Wir haben als Gruppe das Gefühl, dass es uns gelingen kann. Ich bin stolz auf die Mannschaft, die am Boden lag. Jetzt haben wir dem Ganzen Nahrung gegeben. Der Glaube ist bei den Jungs da und auch im Stadion“, sagte Hecking nach dem wichtigen Triumph, nach dem der VfL nun wieder voll mitmischt im Tabellenkeller. Mit RB Leipzig kommt nun ein Top-Team an die Castroper Straße. Mit dem Heimspiel gegen die Sachsen am Samstag, 18. Januar, 15:30 Uhr wird Hecking dann schon zum 427. Mal als Bundesligatrainer an der Seitenlinie stehen.

Bundesliga-Trainer mit den meisten Spielen: Die Plätze acht bis eins

Platz acht: Hennes Weisweiler, 470 Bundesliga-Spiele

Platz sieben: Felix Magath, 502 Bundesliga-Spiele

Platz sechs: Friedhelm Funkel, 515 Bundesliga-Spiele

Platz fünf: Udo Lattek, 522 Bundesliga-Spiele

Platz vier: Thomas Schaaf, 525 Bundesliga-Spiele

Platz drei: Erich Ribbeck, 569 Bundesliga-Spiele

Platz zwei: Jupp Heynckes, 668 Bundesliga-Spiele

Platz eins: Otto Rehagel, 837 Bundesliga-Spiele