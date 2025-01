Der FC Bayern München schießt die TSG 1899 Hoffenheim 5:0 ab - und Oliver Baumann leidet gleich doppelt. Der Torhüter ist neuer Negativ-Rekordhalter.

Gerade einmal zwölf Minuten war das Heimspiel des FC Bayern München gegen die TSG 1899 Hoffenheim alt, da stand Raphaël Guerreiro nach einem einfachen Doppelpass mit Harry Kane frei vor Oliver Baumann. Der Torhüter der TSG 1899 Hoffenheim sollte an diesem Mittwochabend zu bemitleiden sein. In dieser Situation musste er schon ein zweites Mal hinter sich greifen.

Am Ende wurde es mit dem 5:0 sogar noch richtig deutlich für die Bayern, doch dieses Gegentor war besonders historisch. Denn es war das 70. Gegentor, das Oliver Baumann in der Bundesliga von den Bayern eingeschenkt bekommen hat. Damit hat er den Negativ-Rekord der Schalker Torwart-Legende Norbert Nigbur geknackt.

Nigbur stand von 1966 bis 1983 durchgehend im Schalker Tor - natürlich immer in der Bundesliga. Was Baumann gegenwärtig die Bayern sind, das war Nigbur damals der 1. FC Köln. Satte 69 Gegentore hat Nigbur in 31 Partien gegen die Geißböcke kassiert. Baumann steht nun bei 72 gegen die Bayern - denn neben dem 1:0 durch Leroy Sané haben auch Harry Kane (26., Elfmeter), noch einmal Sané (48.) und Serge Gnabry (65.) getroffen. Baumann steht in seinem 29. Spiel gegen die Bayern auf dem Rasen.

Und sollte die TSG 1899 Hoffenheim nicht absteigen, dann dürften auch noch die Partien Nummer 30 und 31 hinzukommen. Baumann ist Kapitän und zählt zu den besten Keepern der Liga. Mit 34, respektive 35 Jahren in der kommenden Saison, ist Baumann zwar schon im fortgeschrittenen Fußballer-Alter, doch Torhüter haben ja bekanntlich eine längere Halbwertszeit.

Im Tabellenkeller ist die Lage für die TSG prekär. Sollte der VfL Bochum den Sieg bei Union Berlin zugesprochen bekommen, dann wären es nur noch drei Zähler Vorsprung auf den Tabellenletzten. Und auch der Tabellenvorletzte Holstein Kiel, der mit elf Punkten ebenfalls nur drei Zähler hinter der TSG liegt, wittert nach dem sensationellen 4:2 gegen Borussia Dortmund seine Chance. Am Samstag, 18. Januar, 15:30 Uhr, treffen beide Teams in Kiel aufeinander.