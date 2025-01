Alexander Blessin, Trainer des FC St. Pauli, spricht vor dem Kracher im Abstiegskampf über Gegner VfL Bochum, Dieter Hecking und Simon Zoller.

Am Mittwochabend (15.01., 18:30 Uhr) steht ein klassisches Sechs-Punkte-Spiel im Abstiegskampf der Bundesliga an. Der VfL Bochum empfängt St. Pauli im heimischen Ruhrstadion.

Der Gegner steckt nach der jüngsten 0:1-Heimpleite gegen Eintracht Frankfurt, genau wie der VfL, mit einem Punkt Vorsprung vor dem Relegationsplatz ebenfalls knöcheltief im Abstiegskampf. Daher forderte Paulis Abwehrchef Eric Smith zuletzt, dass gegen Bochum unbedingt drei Punkte hermüssten.

"Von müssen ist hier gar keine Rede", widerspricht Alexander Blessin, Trainer des FC St. Pauli, auf der Pressekonferenz vor dem Keller-Kracher. "Aber es ist schon klar, dass wir das Spiel gewinnen wollen. Jeder kann die Tabelle lesen. Wenn wir das Spiel gewinnen, können wir uns richtig absetzen. Wenn wir verlieren, bringen wir sie ran. Von daher ist die Konstellation klar", fügte er hinzu.

Angesprochen auf den kommenden Gegner, Schlusslicht Bochum, sprach Blessin immer wieder von einem dreckigen Spiel. "Sie haben jetzt ein wenig Rückenwind gehabt mit dem ersten Spiel, dass sie gewonnen haben", sagte der 51-Jährige. "Gegen Mainz haben sie dann wieder alte Muster gezeigt, waren nicht zufrieden mit dem Auftreten. Aber wir wissen genau, wie Bochum im Heimspiel mit den Fans im Rücken agieren kann und müssen uns darauf einstellen, dass das ein dreckiges Spiel wird."

Blessin spekuliert, dass beim VfL zwischen Ex-Trainer und Mannschaft einiges im Argen lag, das Hecking nun wieder stabilisiert habe. "Er hat es wieder geschafft, die Mannschaft einzuschwören auf ein gemeinsames Ziel, dass sie an bestimme Sachen wieder glauben. Das haben die Spiele gezeigt, auch mit dem Sieg gegen Heidenheim", lobt Blessin seinen Trainerkollegen Dieter Hecking.

"Er hat es geschafft, dass die Mannschaft sich wieder als Mannschaft präsentiert. Das wird schwierig werden. Sie haben eine ganz klare Struktur, spielen viel mit langen Bällen, haben Zielspieler, gehen dann viel auf zweite Bälle und dann wird es einfach ein Kampfspiel", prognostiziert der Trainer der Hanseaten.

Einer, für den es ein ganz besonderes Spiel hätte werden können, ist Simon Zoller. Der verletzungsgeplagte Stürmer spielte lange für den VfL Bochum, ehe er sich 2023 dem FC St. Pauli anschloss, wo er von großem Verletzungspech geplagt wird.

"Es ist einfach traurig und schade", kommentierte Blessin die Situation rund um den Routinier. "Es geht ja auch so viel in einem Menschen vor, wenn er sich immer wieder mit Rückschlägen auseinandersetzen muss. Ich weiß nicht, ob er überhaupt an Fußball denken kann. Mehr kann und will ich dazu nicht sagen."