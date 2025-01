Der VfL Bochum empfängt am Mittwochabend den FC St. Pauli. Felix Passlack und Maximilian Wittek ordnen die Bedeutung der Partie ein.

Nach dem verpatzten Jahresauftakt in Mainz darf der VfL Bochum nun zweimal in seiner Paradedisziplin ran. Ein Heimspiel-Doppelpack wartet - erst kommt der FC St. Pauli am Mittwochabend ins Ruhrstadion (18.30 Uhr, RS-Liveticker), drei Tage später gastiert RB Leipzig an der Castroper Straße.

Von der Heimstärke der vergangenen Saisons ist beim VfL in diesem Spieljahr zwar nicht allzu viel zu sehen. Doch die fünf Punkte, die der VfL bisher auf dem Rasen sammelte, wurden allesamt zuhause eingeheimst. "Mit den Fans im Rücken ist es immer einen Tick leichter", weiß Linksverteidiger Maximilian Wittek.

Nach dem Sieg gegen Heidenheim zum Jahresende und dem DFB-Urteil zum Skandalspiel bei Union Berlin befand sich der VfL zuletzt im Aufwind. Die enttäuschende Leistung in Mainz dämpfte diesen wieder. "Wir haben nicht umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten. Wir haben einfach nicht ins Spiel gefunden", blickt Wittek zurück. "Uns hat die Durchschlagskraft nach vorne gefehlt", ergänzt Teamkollege Felix Passlack.

Die Niederlage sei aber inzwischen aufgearbeitet und abgehakt, betont Wittek. "Zum Glück haben wir die Chance, es am Mittwoch wiedergutzumachen." Mit Blick auf die Tabelle ist der Druck für den VfL groß, zumal es mit St. Pauli gegen einen direkten Konkurrenten geht. Der Aufsteiger steht derzeit sechs Punkte vor dem Revierklub auf Rang 14.

Wittek über die Bedeutung der Partie: "Wir haben jetzt fast nur noch Do-or-Die-Spiele. Wir werden nicht jedes Spiel gewinnen können. Aber wenn wir auf den Platz bringen, was wir gegen Heidenheim gezeigt haben, steigen unsere Chancen enorm. Dann können wir es jedem Gegner schwer machen."

Auch Rechtsverteidiger Passlack verspricht, "dass wir alles für drei Punkte geben". Trotz der prekären Tabellensituation versucht der 26-Jährige, die Ruhe zu bewahren. "Danach haben wir immer noch 17 Spiele."

Das bisher letzte Heimspiel gegen St. Pauli gab es zu Beginn der Aufstiegssaison, es endete im September 2020 mit 2:2. Und überhaupt sah der VfL zuletzt nicht gut aus gegen die Hamburger im eigenen Stadion. Nur eine der vergangenen acht Partien gewann Bochum. (mit gp)