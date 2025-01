Die U19 des FC Schalke 04 hat in Göttingen ein starkes Turnier gespielt. Dennoch war das Viertelfinale Endstation für die Elf von Norbert Elgert.

Die U19 des FC Schalke 04 ist beim internationalen Top-Turnier in Göttingen im Viertelfinale ausgeschieden. Dabei haben die Spieler von Norbert Elgert im Spiel gegen Borussia Mönchengladbach nach starken Auftritten auch am letzten Turniertag lange Zeit wie der Sieger ausgesehen.

Nach dem fünften Turniertreffer von Mittelfeldmann Luca Vozar führte Schalke gegen die Fohlen bis einige Minuten vor dem Ende mit 1:0. Allerdings mussten sich die Knappen den Vorwurf gefallen lassen, nach der frühen Führung zu passiv agiert zu haben. Sie ließen den Ligakonkurrenten kommen und hielten auch lange die Deckung dicht. Bis sie dann doch den Ausgleich kassierten.

Danach gelang es ihnen nicht mehr, in den Offensiv-Rhythmus zu kommen. Sie erspielten sich auch in der Verlängerung kaum Torgelegenheiten. Anders Mönchengladbach. Sie übernahmen weiter das Kommando und gewannen am Ende verdient mit 5:1. Auch, wenn das Ergebnis natürlich so hoch ausfiel, weil Schalke am Ende mit vollem Risiko spielen musste. Das war das frühe Ende der Titelträume. Somit bleibt der letzte Pokalsieg in Göttingen aus dem Jahr 2012 bestehen. Insgesamt dreimal konnte S04 das international besetzte Turnier gewinnen.

Das Ausscheiden war deshalb besonders ärgerlich, weil die Königsblauen zuvor tolle Leistungen abgeliefert hatten. In der Zwischenrunde wurde am Sonntag zunächst ein 2:2 gegen Fortuna Düsseldorf erzielt und anschließend Manchester United mit 5:1 deklassiert. Die besten Schalker Torschützen in diesem Turnier waren Mika Wallentowitz und Ayman Gulasi mit jeweils sechs Treffern.

Das Turnier gewann Fortuna Düsseldorf im Finale mit 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach nach Verlängerung.

Für die U19 des FC Schalke 04 geht es am 2. Februar in der neu geschaffenen DFB-Nachwuchsliga mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim im regulären Spielbetrieb weiter. Weitere Gegner sind Werder Bremen, der Chemnitzer FC und der FC Bayern München.