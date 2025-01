Der Aufruhr rund um Feuerzeugwurf auf Bochum-Torwart Patrick Drewes ebbt nicht ab. Unions Vorsitzender befeuert die Spekulationen.

Erst diskutierte die Fußballwelt, dann urteilte das DFB-Sportgericht. Doch abgeschlossen ist die Causa „Feuerzeugwurf“ noch nicht. Patrick Drewes, Torhüter des VfL Bochum, wurde beim Auswärtsspiel gegen Union Berlin am Kopf getroffen, das Spiel unter Protest der Gäste fortgesetzt. Am grünen Tisch gab es nun die drei Punkte: Die Partie wurde mit 2:0 für den Ruhrgebietsklub gewertet. Freude bei den Bochumern, Unmut beim Hauptstadtklub - zum Zeitpunkt des Feuerzeugwurfs in der Nachspielzeit stand es noch 1:1.

Unions Vorsitzender Dirk Zingler machte seinem Unmut über die Gerichtsentscheidung nun vor dem Spieltag Luft. Im Sky-Interview vor dem Auswärtsspiel gegen den 1. FC Heidenheim sagte er: „Wenn der Petersen (Schiedsrichter Martin Peters, Anm. d. Red.) tatsächlich einen Fehler gemacht hat, das glaube ich aber nicht, dann muss das Spiel wiederholt werden.“

Petersen hatte die Partie zuerst unterbrochen und sich unter anderem mit Lutz Wagner, ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter und aktuell Lehrwart des Deutschen Fußball-Bundes, kurzgeschlossen. Für eine Nachholpartie hatte sich auch Ex-Profi Stefan Effenberg ausgesprochen: Der Experte plädierte im Sport-1-Doppelpass für eine Neuansetzung: „Dass es einen Nicht-Angriffspakt gab, war eine richtige Entscheidung. Ich plädiere für ein neues Spiel, dann gibt es noch einmal 90 Minuten.“ Die Spieler von Union Berlin und Bochum hatten sich in den wenigen Minuten, die bis zum Abpfiff verblieben, auf ein offensivloses Spiel verständigt.





Der VfL legte am Montag nach der Partie Einspruch ein, das Sportgericht gab diesem nach. Die Köpenicker fechten dieses Urteil an und kündigten eine Berufung an. „Diese Wertung, die das Sportgericht jetzt vorgenommen hat, ist vollkommen an den Haaren herbeigezogen“, sagte Zingler, der DFB habe „mal wieder ein politisches Exempel statuieren wollen“, um die Fan-Eskalationen von den Zuschauerrängen einzuschränken.

Laut Zingler hätten noch weitere Bundesligisten ein Interesse. Der Union-Vorsitzende verriet, dass sich Erstliga-Klubs bei ihm gemeldet und angefragt, ob sie „als Nebenkläger“ auftreten können. Um welchen Verein es sich konkret handelt, wollte der Berliner nicht verraten, deutete aber an, dass es sich um eine Mannschaft handle, die aktuell ebenfalls im Tabellenkeller um die Punkte kämpfe.