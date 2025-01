Hauptverantwortlich für das 0:2 des VfL Bochum beim 1. FSV Mainz 05 ist Jonathan Burkardt. Der Mainzer hat einen Rekord aufgestellt und einen VfL-Schreck abgelöst.

Jonathan Burkardt ist in beängstigender Form. Das bekam jüngst auch der VfL Bochum zu spüren, der durch zwei Treffer des 24-Jährigen verdient mit 0:2 verloren hat. Dabei hatte Burkardt nach 22 Minuten noch eine dicke Chance liegen gelassen, Drewes aus drei Metern freistehend in die Arme geschossen.

Nur eine Minute später machte es der Stürmer des 1. FSV Mainz 05 dann aber besser. Mit einem Pass hebelte Anthony die Bochumer Hintermannschaft aus, bei der Bernardo zu allem Überfluss auch noch das Abseits aufhob. Burkardt nahm den halbhohen Pass in vollem Lauf einmal mit und schob die Kugel an Patrick Drewes vorbei ins Tor zum 1:0 für die Mainzer. Das brachte den Gastgebern die verdiente Führung - und Burkardt einen Vereinsrekord.

Denn mit seinem 34. Bundesligator im Dress der Mainzer zog er an Karim Onisiwo vorbei - und ist nun bester 05-Torjäger im Oberhaus. Dass er darauf in der 69. Minute das 2:0 für die Hausherren folgen ließ, sei auch noch erwähnt: Saisontor Nummer zwölf, Bundesliga-Tor Nummer 35.

Dass er seinem ehemaligen Teamkollegen Onisiwo, der die Mainzer im Winter in Richtung Red Bull Salzburg verlassen hat und auch bei 33 Bundesligatreffern steht, die Bestmarke ausgerechnet gegen Bochum entreißt, birgt eine gewisse Ironie. Denn der Österreicher hat den Bochumern in der Vergangenheit mehrfach übel mitgespielt.





Am ersten Spieltag der Saison 2022/23 verhagelte Onisiwo dem VfL den Saisonstart, indem er mit zwei Kopfballtreffern einen 2:1-Auswärtssieg der Mainzer an der Castroper Straße eintütete. Und im Rückspiel sollte es noch schlimmer kommen.

In Mainz gingen die Bochumer zum Rückrundenstart mit 2:5 baden - erneut mit Onisiwo in der Hauptrolle. Der Österreicher absolvierte eines seiner besten Spieler im 05-Trikot und traf dreifach. Sein bisher letztes Bundesliga-Tor erzielte Onisiwo am 29. Spieltag der Vorsaison, als die Mainzer die TSG Hoffenheim mit 4:1 besiegten.