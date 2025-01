Nach dem Sieg vor Gericht gibt es eine Niederlage auf dem Platz: der VfL Bochum tritt bei Mainz 05 zu ungefährlich auf und verliert verdient. Nun kommt der FC St. Pauli.

Der VfL Bochum ist mit einer Niederlage in die Restrunde der Fußball-Bundesliga gestartet. Im Auswärtsspiel beim 1. FSV Mainz 05...

Mit dem 2:0-Sieg gegen den 1. FC Heidenheim vor Weihnachten und dem Urteilsspruch vom Donnerstag, der den VfL nach dem Feuerzeugwurf gegen Patrick Drewes zum Sieger gegen Union Berlin machte, im Rücken wollten die Bochumer Schwung ins Auswärtsspiel in Mainz mitnehmen. Daher begann auch die Elf, die Dieter Hecking bereits gegen Heidenheim aufgeboten hatte.

Das erste Mal wurde es aber im Bochumer Strafraum gefährlich. Nach einem Einwurf kam Moritz Jenz im Zentrum an den Ball, Drewes lenkte das Leder aber über die Latte (7.). Früh musste der VfL wechseln: Nach einem Zusammenprall mit Ivan Ordets musste Tim Oermann raus, für ihn kam Jakov Medic (19.).

In der 23. Minute sorgte dann ein Abstimmungsfehler in der Bochumer Abwehr für die Mainzer Führung: Bei einem langen Ball spielten nur zwei Drittel der Dreierkette auf Abseits, Bernardo stand tiefer und hob es auf. Jonathan Burkardt bedankte sich und ließ Drewes keine Abwehrchance. Kurz zuvor hatte der Torwart das gleiche Duell noch für sich entschieden (22.).

So haben sie gespielt: Mainz 05: Zentner - Jenz (90.+1 Hanche-Olsen), Bell, da Costa - Mwene, Sano, Kohr, Caci (90.+1 Widmer) - Nebel (37. Hong), Lee (90.+1 Weiper) - Burkardt (71. Sieb). VfL Bochum: Drewes - Wittek (65. Holtmann), Bernardo, Ordets (70. Masovic), Oermann (19. Medic), Passlack - Losilla (46. de Wit), Bero, Sissoko - Hofmann, Broschinski (70. Boadu). Tore: 1:0 Burkardt (23.), 2:0 Burkardt (69.). Schiedsrichter: Benjamin Brand. Gelbe Karten: - / Hofmann, Sissoko. Zuschauer: 33.000.

Beim VfL ging offensiv wenig bis nichts, auf der anderen Seite wollte Mainz schnell nachlegen. Paul Nebels Flanke musste Felix Passlack mit Risiko volley über das eigene Tor klären (28.), dann musste auch Mainz frühzeitig wechseln - Nebel konnte nicht weitermachen und humpelte vom Platz (37.).

Dazu kamen noch andere kleinere Verletzungen, das Spiel war lange unterbrochen. Konsequenz waren acht Minuten Nachspielzeit bereits im ersten Durchgang, in denen Anthony Caci (45.+3) am 2:0 schnupperte, den Ball nach einer Flanke von Phillipp Mwene aber ans Außennetz setzte. So ging es mit dem 1:0 in die Pause, Bochum blieb harmlos.

Auch nach dem Wechsel nahm das Spiel zunächst keine Fahrt auf. Der Zufall half dem VfL zur ersten Gelegenheit, Medic konnte im Mainzer Strafraum aber nicht vom Getümmel profitieren (55.). Kurz danach mussten die Bochumer die Luft anhalten, doch ein VAR-Check, nachdem Burkardt im VfL-Strafraum zu Fall kam, fiel negativ aus - kein Elfmeter (58.).

Doch die Gäste kamen allmählich etwas besser in die Partie, versuchten Druck zu machen - und fingen sich das 0:2. Mwene wurde links freigespielt und fand in der Ecke Burkardt, der den Ball in den Knick jagte (69.). Der nun alleinige Bundesliga-Rekordtorschütze in der Mainzer Historie erledigte den VfL im Alleingang.

Hecking reagierte und hätte beinahe ein goldenes Händchen bewiesen, doch Joker Myron Boadu scheiterte wenige Sekunden nach Einwechslung am stark reagierenden Zentner, die beste Bochumer Chance (70.). Caci verpasste für Mainz kurz darauf die Entscheidung (75.).

Auch die Versuche von Medic (78.) und Gerrit Holtmann (90.+3), der Teamkollege Philipp Hofmann abschoss, verpassten ihr Ziel. So fuhren die Mainzer den nächsten Sieg ein, während der VfL zum Jahresauftakt leer ausgeht.

Weiter geht es in der Bundesliga mit einer englischen Woche. Bereits am Dienstag (14. Januar, 20.30 Uhr) ist Mainz 05 bei Doublesieger Bayer Leverkusen zu gast, am Tag darauf (15. Januar, 18.30 Uhr) empfängt der VfL Bochum zum Hinrundenabschluss am 17. Spieltag den FC St. Pauli.