"Die Begeisterung ist wieder da, auch in der Kabine, das gibt uns einen Push." Der VfL Bochum geht mit viel neuer Hoffnung in das Jahr 2025 - in Mainz muss man das sofort sehen.

Die Situation könnte leichter sein. Wenn am Samstag (15:30 Uhr) für den VfL Bochum der Startschuss für die Restrunde der Fußball-Bundesliga beginnt, dann muss die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking gleich voll da sein.

Denn es geht mit einer Englischen Woche los. Nach dem Auswärtsspiel beim FSV Mainz geht es zu Hause gegen den FC St. Pauli, dann kommt RB Leipzig ins Ruhrstadion.

Knackige Aufgaben gegen den Fünften aus Mainz und den Vierten aus Leipzig, zwischendurch das Pflichtspiel gegen St. Pauli. Auch wenn es keine Pflichtsiege gibt in der Bundesliga, das Heimspiel gegen St. Pauli muss der VfL ziehen.

Am besten mit einem Erfolgserlebnis vorher in Mainz verbunden. Obwohl der FSV die Überraschungsmannschaft der laufenden Saison ist, hat der VfL wieder das Gefühl, dass er was bewegen kann.

VfL-Kapitän Anthony Losilla betont vor dem Gang nach Mainz die Bedeutung des ersten Sieges vor der Winterpause gegen den 1. FC Heidenheim: "Die letzten beiden Partien haben viel Hoffnung gegeben. Aber der Weg ist noch lang. Wichtig: Die Begeisterung ist wieder da, auch in der Kabine, das gibt uns einen Push. Man sieht, dass der Sieg gegen Heidenheim enorm was gebracht hat."

Schon vor dem Heidenheim-Sieg sah man eine Entwicklung, die aber nicht in Punkte umgemünzt wurde. Nun hat auch Hecking sein erstes Erfolgserlebnis in Bochum. Losilla lobt den erfahrenen Trainer: "Der Trainer bringt eine gute Balance rein. Man sieht auf dem Platz, dass das mit ihm passt. Jetzt müssen wir in jedem Training daran arbeiten, uns zu entwickeln."

Wobei Hecking auf das Personal setzen muss, dass in der Hinserie wenig punkten konnte. Bisher gab es noch keine Zugänge, was bedeutet, dass vermutlich gleich die ersten drei Spiele ohne externe Zugänge geplant werden muss. Ein Neuer muss sich zumindest kurz akklimatisieren, das dürfte in einer Woche mit drei Spielen schwierig werden.

Daher müssen es Losilla und Co richten, mit Blick auf den Gegner am Samstag warnt der Franzose: "Mainz hat die Vorrunde gut beendet. Sie sind in Topform. Wir wissen, wie sie spielen und wir sind bereit. Klar ist, dass es eine richtig schwierige Aufgabe wird. Sie stehen nicht umsonst auf Platz fünf. Sie agieren mit viel Intensität und sie versuchen, den Gegner unter Druck zu setzen, egal wer kommt." cb / gp