Im ersten Test empfing der VfL Bochum den Wuppertaler SV. Beim Comeback von Manuel Riemann gelang ein 6:2-Sieg.

Weniger als eine Woche vor dem Restrunden-Start in der Fußball-Bundesliga gegen Mainz 05 stehen für den VfL Bochum an diesem Sonntag zwei Testspiele an. Zunächst empfing die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking den Regionalligisten Wuppertaler SV, ehe es gegen den niederländischen Erstligisten Heracles Almelo geht (15 Uhr).

Die erste Aufgabe meisterte der VfL Bochum durchaus souverän. Am Ende hieß es 6:2 (3:1).

Zunächst richtete sich das Augenmerk aber auf die VfL-Greenkeeper. Sie befreiten in mühevoller Arbeit den Platz auf der Leichtathletik-Anlage vom Schneefall der vergangenen Nacht. Der Rasen war bespielbar. Und das nutzten beide Teams in der Anfangsphase auch aus.

Ein langes Abtasten gab es nicht. Sowohl Bochum als auch Wuppertal suchten ihre Chancen. Bis auf einen Schuss von Mats Pannewig blieb es aber eher bei harmlosen Versuchen (8.).

Erst in der Folge wurde der VfL Bochum zwingender. Die Belohnung war ein Doppelschlag durch Pannewig (14.) und Anthony Losilla (17.). Beide Male ging es über die rechte Seite, auf der Miyoshi und Bero jeweils in den Rückraum legen konnten. Die beiden Mittelfeldspieler blieben und cool, wobei Pannewig bei seinem Tor ein wenig Glück hatte. Sein Schuss wurde noch unhaltbar abgefälscht.

Der VfL drückte nun weiter, musste aber den Anschlusstreffer hinnehmen. In abseitsverdächtiger Position rannte WSV-Stürmer Timo Bornemann allein auf Timo Horn zu und vollendete (27.). Aber die Bochumer brauchten nicht lange, um sich zu schütteln. Bereits drei Minuten später stellte Samuel Bamba den alten Abstand wieder her (30.). Mit dem 3:1 ging es in die Pause.

So spielten sie: VfL Bochum: Horn (46. Riemann) – Gamboa (68. Koscierski), Masovic (68. Loosli), Medic, Holtmann – Losilla, Bero, Pannewig (79. Koerdt) – Hofmann (88. Kojic), Miyoshi, Bamba Wuppertaler SV: Wozniak (46. Luyambula) – Bielitza. Nishi, Wimmer – Bilogrevic (63. Müller), N. Munsters (71. Atmaca), J. Munsters, Saric (63. Quashi), Terrazzino (46. Ametov) – Bornemann (63. Reck), Demir Tore: 1:0 Pannewig (14.), 2:0 Losilla (17.), 2:1 Bornemann (27.), 3:1 Bamba (30.), 3:2 Bilogrevic (46.), 4:2 Hofmann (58.), 5:2 Miyoshi (82.), 6:2 Bamba (88.)

Mit nur einem Wechsel kam der VfL Bochum aus der Kabine. Manuel Riemann ersetzte Timo Horn und kam damit zu seinem ersten Einsatz für die Bochumer seit Mai.

Und gleich nach wenigen Sekunden musste er hinter sich greifen. Dominik Bilogrevic zog ab, der Ball wurde wohl noch leicht abgefälscht, sodass Riemann keine Chance hatte. Der WSV war wieder dran (46.).

Aber wie schon in der ersten Halbzeit brauchte der VfL nicht lange, um eine Reaktion zu zeigen. Hofmann profitierte bei seinem Treffer davon, dass der eingewechselte WSV-Torwart Michael Luyambula den Ball unter den Händen durchrutschen ließ (58.).

In der Folge verpassten es die Bochumer, den fünften Treffer nachzulegen. Die vielen Wechsel bremsten vor allem bei den Gästen den Spielfluss, die nach ihrem schnellen Start in die Halbzeit kaum mehr stattfanden. Stattdessen gelang Koji Miyoshi doch noch das fünfte Tor (82.). Den Schlusspunkt setzte aber Bamba mit seinem zweiten Treffer (88.).

Ab 15 Uhr geht es dann im Ruhrstadion gegen Heracles Almelo. Auch dieses Spiel gibt es im RS-Liveticker.