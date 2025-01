Beim VfL Bochum muss der Kader für die Rückserie geplant werden, doch auch den Sommer muss man bereits im Blick haben, wenn zahlreiche Verträge auslaufen.

Der VfL Bochum startet mit neuer Hoffnung in das Fußballjahr 2025. Zwar ist das Team von Trainer Dieter Hecking weiter Letzter der Fußball-Bundesliga, durch den Sieg im letzten Spiel gegen den 1. FC Heidenheim kam einiges an Zuversicht zurück nach Bochum.

Damit die noch größer wird, will der VfL in der kurzen Winterpause noch etwas an seinem Kader basteln. Mit Blick auf mögliche Transfers sagte Hecking zuletzt: „Das Wichtigste ist, dass der Spieler in die Gruppe passt. Er muss Qualität und die Mentalität haben, im Abstiegskampf bestehen zu können. Wir brauchen jetzt keine Schönwetterspieler, die fußballerisch überragend sind, die würden uns in der momentanen Situation nicht weiterhelfen. Wir brauchen Spieler, die stressresistent sind, um mit der Situation Abstiegskampf umzugehen. Wir müssen genau gucken, ob ein neuer Spieler auch in diese Gruppe passt, was das bewirkt in der Gruppe. Auf den Zusammenhalt wird es in den nächsten Monaten besonders ankommen.“

Auf einen Spieler, der bisher aus Nizza ausgeliehen ist, trifft die Beschreibung nicht perfekt zu. Aliou Baldé kam nicht in Bochum an, zuletzt war er nur auf der Tribüne, daher soll diese Leihe am besten noch im Winter beendet werden.

Wenn das gelingt, laufen im Sommer elf Verträge aus. Wobei Jakov Medic und Myron Boadu ausgeliehen sind, neun Arbeitspapiere enden vom fest unter Vertrag stehenden Personal.

Und bei dieser Anzahl bleibt es wohl auch bei einem möglichen Abstieg in die 2. Bundesliga. Denn es wird beim VfL kaum Verträge geben, die nicht für die 2. Bundesliga gelten. Wenn, dann können Spieler nur dank einer Ausstiegsklausel gehen, die nach RS-Infos einige Spieler im Abstiegsfall ziehen könnten.

Von den Spielern, die im Sommer ablösefrei wären, werden einige sowieso keine Zukunft an der Castroper Straße haben. Keeper Manuel Riemann wird zu 100 Prozent gehen. Bernardo könnte ein Kandidat sein, der per Klausel wechselt. Anthony Losilla könnte seine Karriere beenden, ein Cristian Gamboa wird vermutlich auch gehen.

Diese zwölf Verträge laufen beim VfL Bochum aus

Manuel Riemann

Anthony Losilla

Cristian Gamboa

Gerrit Holtmann

Felix Passlack

Bernardo

Paul Grave

Mats Pannewig

Mohammed Tolba

Jakov Medic (ausgeliehen von Ajax Amsterdam)

Aliou Baldé (ausgeliehen von OGC Nizza)

Myron Boadu (ausgeliehen von der AS Monaco)