Es ist Winterpause in den meisten Ligen. Zeit, ein Blick darauf zu werfen, wie sich die Abgänge des VfL Bochum bei ihren neuen Vereinen schlagen.

Der VfL Bochum hat im Sommer wichtige Leistungsträger verloren, die nicht adäquat ersetzt werden konnten, und in der gesamten Hinrunde nur einen Sieg geholt (der Protest gegen das 1:1 bei Union Berlin ist noch nicht geklärt). Das Team von Trainer Dieter Hecking überwintert als Schlusslicht der Bundesliga.

Während der Ligabetrieb im deutschen Fußball aufgrund der Winterpause ruht, wirft RevierSport einen Blick darauf, wie sich die festen Abgänge des VfL bei ihren neuen Arbeitgebern entwickelt haben.

Kevin Stöger hat bei Borussia Mönchengladbach nach einem guten Start zuletzt einen schweren Stand. Denn nach sechs Startelfeinsätzen zum Saisonstart musste sich der 31-jährige Mittelfeldspieler oft mit einem Platz auf der Bank zufrieden geben. Lediglich ein weiterer Einsatz von Beginn an kam in der Liga dazu beim 1:1 gegen Borussia Dortmund. Dort erzielte Stöger, der bislang zwei Tore und drei Assists im Trikot der Fohlen verbuchen konnte, sogar den 1:1-Ausgleich.

Wenn Patrick Osterhage dem SC Freiburg, der im Sommer 4,8 Millionen Euro an den VfL Bochum überwies, zur Verfügung stand, gehörte er bisher immer der ersten Elf an. Lediglich den 12. Spieltag gegen Stögers Gladbacher verpasste der 24-Jährige, weil er bei der 0:4-Niederlage der Breisgauer gegen den BVB die Gelb-Rote-Karte sah. Dennoch ist der defensive Mittelfeldspieler eine feste Größe beim Tabellenneunten.

Christopher Antwi-Adjei unterschrieb am 23. August beim Zweitligisten Schalke 04. Seitdem stand der Flügelspieler viermal in der Startelf, sechsmal wurde er eingewechselt. Zwischenzeitlich bremste den 30-Jährigen eine Oberschenkelverletzung aus. Ein Tor konnte Antwi-Adjei für die Königsblauen noch nicht erzielen, dafür gab er gegen Magdeburg (2:2) und Düsseldorf (1:1) jeweils einen Assist.

Danilo Soares ist beim 1. FC Nürnberg unterwegs. In den beiden letzten Partien vor der Winterpause kam der 33 Jahre alte Brasilianer nicht zum Einsatz, zuvor absolvierte er 15 Spiele für die Nürnberger, in denen er einen Treffer und zwei Vorlagen verbuchen konnte.

Erst Ende September fand Philipp Förster einen neuen Verein, er unterschrieb beim Bundesliga-Absteiger SV Darmstadt. Dort zählt Förster zu den absoluten Leistungsträgern. In zehn von elf möglichen Spielen stand der 1,88 Meter große Mittelfeldspieler in der Startformation. Vier Tore und drei Vorlagen stehen für den 29-Jährigen zu Buche.

Torhüter Niclas Thiede wurde an den Zweitliga-Aufsteiger SSV Ulm verliehen, um Spielpraxis zu sammeln. Aufgrund einer Verletzung der etatmäßigen Nummer eins Christian Ortag stand Thiede zwischenzeitlich neunmal für den Aufsteiger zwischen den Pfosten. Da Ortag mittlerweile wieder fit ist, sitzt die VfL-Leihgabe aber wieder auf der Bank.

Asano, Römling und Osei-Tutu nun im Ausland unterwegs

Flügelflitzer Takuma Asano läuft seit dieser Saison für den RCD Mallorca in der spanischen Primera Division auf. Der Japaner kommt bislang auf acht Einsätze, fünf davon in der Startelf. Eine Torbeteiligung gelang Asano, der zwischenzeitlich von einer Knieverletzung außer Gefecht gesetzt wurde, noch nicht.

Moritz Römling unterschrieb beim SV Karpfenberg in der österreichischen zweiten Liga, wo er einen Traumstart hinlegte. Zwei Tore und zwei Vorlagen gelangen ihm in den ersten fünf Ligaspielen, zudem lag sein Team zu diesem Zeitpunkt ohne Punktverlust auf dem zweiten Tabellenplatz. Mittlerweile ist der von Ex-VfL-Coach Ismail Atalan trainierte Klub auf Rang sieben abgerutscht und auch Römling konnte seine famose Form nicht ganz bestätigen. Ein Treffer kam noch hinzu, ansonsten stand der 23-Jährige aber immer in der Startelf, wenn er verfügbar war.

Jordi Osei-Tutu läuft seit dieser Saison für die Bolton Wanderers in der dritten englischen Liga, der League One, auf. Für einen Stammplatz reichte es aber noch nicht. Neunmal wurde der Rechtsverteidiger eingewechselt, nur einmal durfte der Engländer beginnen.