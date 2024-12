Während der 1. FC Heidenheim den Sieg des VfL Bochum anerkannte, fiel bei Moritz Broschinski nach dem ersten Sieg vieles ab.

Mit dem ersten Bundesliga-Sieg nach 231 Tagen hat der VfL Bochum neue Hoffnung im Abstiegskampf geschöpft. 2:0 hieß es nach 90 Minuten im Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim.

Moritz Broschinski, Torschütze zum 1:0, fiel ein Stein vom Herzen: "Nach so viel Misserfolg haben wir diesmal den größten Schritt gemacht. Ich freue mich auch persönlich, dass ich helfen konnte. Für uns alle beim VfL ist das sicher ein kleines Vorweihnachtsgeschenk. Nach dem Spiel denke ich, dass der VfL wieder da ist. Wir werden den Moment genießen, dann Weihnachten feiern und dann geht es weiter."

Während der VfL seinen schweren Rucksack etwas erleichtern konnte, ist die Stimmung bei den Heidenheimern nach der siebten Pleite in Serie auf dem Tiefpunkt.

Heidenheim-Trainer Frank Schmidt musste die verdiente Pleite neidlos anerkennen. Gegenüber "DAZN" merkte er an: "Der Rucksack war groß in der ersten Halbzeit. Das 2:0 noch vor der Pause macht es dann besonders schwierig. Die Mannschaft hat alles probiert, doch wir haben es nicht geschafft, richtig dagegenzuhalten. Wenn man die gesamte Partie nimmt, dann war der Sieg für den VfL mit der Wucht, die sie ausgestrahlt haben, verdient. Wir wären gerne mit einem Erfolgserlebnis in die Pause gegangen."

So wird die Luft im Abstiegskampf für die Heidenheimer dünner, Keeper Kevin Müller war sauer: "Wir schaffen es seit Wochen nicht, die nötige Leistung auf den Platz zu bekommen. Wir kassieren nach sechs Minuten das 0:1 - man merkt, die Beine sind schwer, der Rucksack wird jede Woche schwerer. Vorne schaffen wir es nicht, die nötige Durchschlagskraft an den Tag zu legen. Es gibt einige Baustellen, die wir gerade haben. Vielleicht hilft es, jetzt mal ein paar Tage vom Fußball wegzukommen."





Denn wenn es auch beim Letzten nicht klappt, muss man vielleicht mal etwas abschalten, um dann wieder neu zu starten. Heidenheims Niklas Dorsch bilanzierte kurz und knapp: "Das ist sehr frustrierend. Wir wussten, was auf uns zukommt. Aber wir geraten wieder schnell in Rückstand. Der VfL war uns in vielen Situationen einen Schritt voraus."