Alles ist angerichtet für ein Jahresfinale, in dem der VfL Bochum endlich den ersten Sieg einfährt. Keine Verletzten, dafür ein Gegner ohne Selbstvertrauen.

Die letzten 90 Minuten des Jahres 2024 haben es für den Fußball-Bundesligisten VfL Bochum noch einmal in sich.

Es geht am Sonntag (15:30 Uhr) zu Hause im Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim, der auf dem Relegationsrang steht. Und im Bestfall kann der VfL auf zwei Punkte an den FCH herankommen, sollte der VfL auch am grünen Tisch die drei Punkte bekommen nach dem Feuerzeugwurf von Union Berlin.

Diese Entscheidung wird allerdings erst im neuen Jahr getroffen. Drei Zähler auf sportlichem Weg kann man am Sonntag auf Heidenheim gutmachen.

Und vor der Partie gegen Heidenheim betonte VfL-Trainer Dieter Hecking auf der Pressekonferenz: "Ich weiß, was am Sonntag auf uns zukommen wird. Heidenheim wird hoch motiviert sein und wird alles dafür tun, um den Abstand auf uns nicht kleiner werden zu lassen. Man muss den Hut vor dem FCH ziehen. Was da in den letzten Jahren entstanden ist, ist sehr stark. Ich kenne die Verantwortlichen dort, sie wissen schon, wie sie mit der kleinen Durststrecke derzeit umgehen müssen."

Personell kann Hecking fast aus dem Vollen schöpfen, denn auch Patrick Drewes, Gerrit Holtmann und Myron Noadu sind fit - es fehlt nur der gesperrte Koji Miyoshi.

Damit ist alles angerichtet für einen echten Kellerkrimi. Und mit Heidenheim erwartet den VfL ein Gegner, der in den letzten Jahren permanent positive Überraschungen hinlegen konnte. Das ist in diesem Jahr anders. Und nach sechs Liga-Pleiten in Serie gibt es auch Knatsch bei der Mannschaft von Trainer Frank Schmidt, der in Bochum erneut auf seinen Vize-Kapitän Lennard Maloney verzichten wird.

Der Grund: Der Abwehrspieler sei „nicht in der Verfassung, den vollen Fokus auf die sportliche Aufgabe zu haben“, erklärte Schmidt sauer. Einer seiner Führungsspieler soll mit einem Wechsel in der Winterpause liebäugeln.

Schmidt betonte: "Ich wünsche mir von einem Vize-Kapitän einen anderen Fokus und eine andere Leistung. Ich kann in der Phase nur auf Spieler setzen, die zu 100 Prozent den Fokus auf die Interessen des 1. FC Heidenheim haben. Wir könnten ihn sehr gut gebrauchen, deswegen enttäuscht mich, dass er nicht zur Verfügung steht.“

So könnte der VfL Bochum gegen den 1. FC Heidenheim spielen

Drewes - Oermann, Ordets, Bernardo - Passlack, Sissoko, Losilla, Wittek - Bero, Hofmann, Holtmann

Es fehlt: Miyoshi (Rotsperre)

Sperre droht: Wittek