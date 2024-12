Die Deutsche Fußball Liga (DFL) hat die Begegnungen vom 20. bis zum 24. Bundesliga-Spieltag terminiert. Der BVB kann sich über ein Topspiel freuen.

Ein Spieltag noch, dann verabschiedet sich die Fußball-Bundesliga in die Winterpause. Bevor die letzte Partie des Jahres angepfiffen wird, veröffentlichte die Deutsche Fußball Liga (DFL) die Spieltagsansetzungen für den 20. bis 24. Spieltag.

Die Fans von Borussia Dortmund und dem VfL Bochum können sich dabei überwiegend auf Samstagsspiele ihrer Mannschaften um 15.30 Uhr einstellen. Am 15. Februar etwa treffen die beiden Ruhrgebietsklubs im Derby aufeinander. Im Hinspiel sah es zwar fast eine Halbzeit lang nach einer kleinen Sensation aus, doch dann vergaben die Gäste aus Bochum ihre 2:0-Führung durch Matus Bero (16.) und Dani de Wit (21.) doch noch. Die Dortmunder drehten die Partie dank Serhou Guirassy (44./75.), Emre Can (62.) und Felix Nmecha (81.).

Rund läuft es in dieser Saison jedoch für beide Teams nicht: Während die Borussia nach fünf sieglosen Partien in der Bundesliga auf Rang acht steht, bilden die Bochumer mit drei Punkten aus 14 Partien das Schlusslicht. Den ersten Saisonsieg könnte die Mannschaft von Trainer Dieter Hecking am grünen Tisch erzielen: Nach dem Feuerzeugwurf beim Auswärtsspiel in Berlin hofft der VfL auf ein schnelles Urteil.

Die Spieltagsterminierungen von Borussia Dortmund und dem VfL Bochum im Überblick:

20. Spieltag:

Samstag, 1. Februar (15.30 Uhr)

1. FC Heidenheim - Borussia Dortmund

VfL Bochum - SC Freiburg

21. Spieltag:

Samstag, 8. Februar (15.30 Uhr)

Borussia Dortmund - VfB Stuttgart

Sonntag, 9. Februar (15.30 Uhr)

Holstein Kiel - VfL Bochum

22. Spieltag:

Samstag, 15. Februar (15.30 Uhr)

VfL Bochum - Borussia Dortmund

23. Spieltag:

Samstag, 22. Februar (15.30 Uhr)

VfL Wolfsburg - VfL Bochum

Samstag, 22. Februar (18.30 Uhr)

Borussia Dortmund - 1. FC Union Berlin

24. Spieltag:

Samstag, 1. März (15.30 Uhr)

VfL Bochum - TSG Hoffenheim

FC St. Pauli - Borussia Dortmund