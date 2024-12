Beim VfL Bochum läuft es nicht nur sportlich derzeit schief. Eine turbulente Mitgliederversammlung droht. Eine neue Talk-Folge „Inside VfL“.

Wieder nichts gegen Bremen, 0:1. Zwei Punkte nach 13 Spielen, resignierende Fans, frustrierte Spieler, ratlose Führung. War die dritte Niederlage in Folge ohne Tor unter Trainer Dieter Hecking schon der Abstieg? Und was kommt auf die Klubführung bei der Mitgliederversammlung am Donnerstag (19 Uhr) im Ruhrcongress zu?

Darüber diskutieren Moderatorin Annalena Fedtke sowie die VfL-Reporter Stefan Döring und Ralf Ritter in unserer neuen Folge von „Inside VfL - der Stadtwerke Bochum-Talk“. Das Trio spricht auch darüber, ob Hans-Peter Villis noch vor der Versammlung am Donnerstag zurückkehren könnte und was das für das Führungsgremium des Vereins bedeuten würde.

Zudem diskutieren sie über einen inzwischen abgelehnten Antrag von Carsten Loer, der eine Abwahl des Aufsichtsrats zum Ziel hatte. Doch in der Aussprache auf der Versammlung dürfte wohl trotzdem darüber diskutiert werden.

Wenngleich eine Neuwahl auf der Versammlung am Donnerstag noch kein Thema sein wird. Es bestünde einzig die Möglichkeit, eine außerordentliche Mitgliederversammlung zu erwirken, auf der dann eine Wahl stattfinden könnte. Eine Menge zu besprechen also in einer neuen Folge „Inside VfL - der Stadtwerke Bochum-Talk“.

