Der SV Werder Bremen will seinen Aufschwung beim VfL Bochum fortsetzen. Auswärts hat man bisher 50 Prozent seiner Spiele gewonnen.

Der VfL Bochum benötigt in der Fußball-Bundesliga unbedingt Siege. Die Elf von Trainer Dieter Hecking will damit am Samstag (15:30 Uhr) zu Hause gegen den SV Werder Bremen starten.

Die Bochumer stehen am Ende der Tabelle, der Abstand wird immer größer, daher steigt der Druck. Das weiß auch Werder-Trainer Ole Werner, der auf der Pressekonferenz vor der Begegnung warnte. "Wir stellen uns auf einen kampfstarken Gegner ein. Es wird uns viel Körperlichkeit und Laufstärke vor einer lautstarken Kulisse erwarten."

Die Bremer selber kamen unter der Woche noch zum Einsatz und feierten nach dem späten 1:0-Erfolg über den SV Darmstadt den Einzug in das Viertelfinale im DFB-Pokal.

Daher sieht Werner keine Probleme mit der Doppelbelastung: „Eine einzelne Englische Woche ist nicht das große Problem. Wir haben genug Zeit, um zu regenerieren und wieder hochzufahren. Deswegen darf das für uns keine Rolle spielen.“

Verzichten muss er auf Felix Agu und Keke Topp, zudem ist der Einsatz von Milos Veljković fraglich. Der Rest ist fit und bereit für Bochum. Mit Blick auf die bisherigen Auswärtsspiele fällt auf, die Bremer konnten drei von sechs Partien in der Fremde gewinnen. In Mainz, Hoffenheim und Wolfsburg siegte die Werner-Elf, die noch was vorhat in diesem Jahr.

Werner vor den letzten Begegnungen: "Wir gehen mit Euphorie und Vorfreude in die letzten drei Partien. Wir stehen vor zwei spannenden Auswärtsaufgaben mit besonderem Charakter und wollen unsere Entwicklung im Endspurt noch einmal nachweisen."

Mit Blick auf den Gegner weiß er, was er zu erwarten hat: "Bochum spielt so, wie man es von ihm kennt. Sie haben eine gute Struktur und sind gut organisiert, sodass jeder weiß, was er zu tun hat. Für diese klare Handschrift steht Dieter Hecking.“

Sein Zusatz: "Es wird auch darum gehen, die hektische Spielweise des Gegners und das hektische Stadion anzunehmen und trotzdem unsere Momente im Ballbesitz zu haben, in denen wir im Vorteil sind. Ich rechne mit einer Menge Entschlossenheit, die auf der anderen Seite stehen wird – diesen unbedingten Willen möchte ich auch bei uns sehen.“