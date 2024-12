Der VfL Bochum hat erneut eine gute Partie gezeigt. Aber am Ende stand das Bundesliga-Schlusslicht wieder einmal mit leeren Händen da.

Es soll einfach nicht sein. Der VfL Bochum wartet auch nach zwölf Bundesliga-Spieltagen auf den ersten Sieg. Nach dem 0:1 beim FC Augsburg bleibt es bei zwei Unentschieden und zehn Niederlagen - macht: Tabellenplatz 18.

Dabei hätte der VfL bei den heimstarken Augsburgern durchaus etwas Zählbares mit in das Ruhrgebiet nehmen können. Das wussten auch die Verantwortlichen und Spieler.

Stürmer Philipp Hofmann sagte: "Wir hatten die Chancen. Wir haben wieder ein ordentliches Spiel gemacht. Das bringt am Ende aber leider nichts, wenn ein 0:1 auf der Anzeigetafel steht. Das ist extrem bitter. Wir sind bis zum Schluss im Spiel geblieben und haben uns überhaupt nicht hängen gelassen. Mit so einem Gegentor nach Hause zu fahren, ist sehr bitter. Es tut mir leid für die Jungs, weil es wieder ein gutes Spiel von uns war. Es hört sich blöd an, aber wir müssen weiter daran glauben. Wir brauchen ein Erfolgserlebnis, dann wird das Selbstvertrauen auch wieder zurückkommen. Die richtige Überzeugung hat gefehlt. In der zweiten Halbzeit waren wir besser. Wir hatten gute Umschaltaktionen, aber der letzte Punch hat gefehlt."

Ähnlich wie sein Mannschaftskollege Hofmann sah dies auch Bochums Offensivspieler Lukas Daschner: "Ich denke, dass wir ein ordentliches Spiel gemacht haben. Durch eine Szene sind wir dann wieder in Rückstand geraten. Wir müssen das Positive aus unserer momentanen Situation herausziehen. Denn wir sind nicht wieder zerfallen – so wie zuvor oftmals in dieser Saison. Was uns heute gut getan hätte, wäre ein dreckiges Tor gewesen. Das fehlt einfach. Wir müssen schauen, wo Bremens Schwächen liegen und nächste Woche – vor unseren Fans in unserem heimischen Stadion – alles auf den Platz bringen. Es wird Zeit, dass wir endlich den ersten Dreier einfahren."

Vor der Winterpause geht es für den VfL Bochum noch gegen Werder Bremen, zu Union Berlin und gegen den 1. FC Heidenheim. Zwei Siege aus diesen drei Spielen sind eigentlich schon Pflicht, um noch im neuen Jahr realistische Chancen auf den erneuten Bundesliga-Klassenerhalt zu besitzen.