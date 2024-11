Schmerzhafte Ausfälle für Augsburg - Trainer kennt miese Serie gegen den VfL

Der FC Augsburg empfängt am Samstag den VfL Bochum. FCA-Trainer Jess Thorup warnt vor dem Bundesliga-Schlusslicht.

Seit etwas mehr als einem Jahr steht Jess Thorup beim FC Augsburg an der Seitenlinie. Ein Heimspiel gegen den VfL Bochum hat der Däne bisher nicht erlebt. Und dennoch weiß er, dass der FCA sich in der Vergangenheit oft schwertat gegen den Revierklub.

"Augsburg hat Bochum bislang noch nie zu Hause geschlagen", sagte er am Donnerstag auf der Pressekonferenz mit Blick auf die zwei Niederlagen und das eine Unentschieden, mit denen die drei Heimspiele gegen den VfL in der Bundesliga aus Sicht der Fuggerstädter endeten.

Am Samstag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) soll die Negativserie enden. Der FCA ist Favorit gegen das weiterhin sieglose Schlusslicht. "Jeder spricht von einem Pflichtsieg", sagt Thorup. Diese Erwartungshaltung scheint er nicht zu teilen: "Ich möchte betonen, dass uns ein hartes Stück Arbeit erwartet. Wir alle wissen um die Bedeutung des Spiels."

Es könnte nämlich ungemütlich werden für Thorup und die Augsburger, sollte die Partie nicht den erhofften Verlauf nehmen. Der Verein hatte vor der Saison in Richtung der oberen Tabellenhälfte geschielt, steht nun aber auf Platz 14. Dreimal blieb Augsburg zuletzt sieglos (zwei Remis, eine Niederlage), schoss in diesem Zeitraum nur ein Tor.

Was Zuversicht verleiht: Alle drei bisherigen Saisonsiege feierte das Thorup-Team im eigenen Stadion. Und der VfL kommt mit der schwächsten Defensive der Liga nach Bayern. "Wir wissen, dass wir zu Hause sehr gute Spiele abgeliefert haben", sagt Thorup. "Ich will nicht zu viel über den Gegner sprechen, aber die haben sich schon verbessert zuletzt im Defensivbereich. Sie haben zweimal mit einer Fünferkette gespielt, auch in der Statistik haben sie sich verbessert."

Das mag stimmen, dafür rückte beim VfL zuletzt die harmlose Offensive in den Fokus. Wovon Bochum profitieren könnte: Ex-Spieler Keven Schlotterbeck muss nach seinem Platzverweis beim 0:3 gegen den FC Bayern gesperrt zuschauen. Und inzwischen ist auch klar, dass es für Dimitris Giannoulis nicht reichen wird. Der Linksverteidiger ist Dauerbrenner des FCA. Am Samstag verpasst er verletzungsbedingt das erste Pflichtspiel der Saison. Somit muss Thorup zwei Stammkräfte in der Abwehrkette ersetzen.