Der VfL Bochum trifft am kommenden Bundesliga-Spieltag auf den FC Augsburg. Der Gegner hat Sorgen in der Defensive.

Am kommenden Bundesliga-Spieltag nimmt der VfL Bochum erneut Anlauf für den ersten Saisonsieg, zum dritten Mal unter Trainer Dieter Hecking.

Dass es zum FC Augsburg (Samstag, 15.30 Uhr) geht, kann der Revierklub fast schon als ein gutes Omen betrachten. Die Bochumer gaben in der jüngeren Vergangenheit eine gute Figur gegen den FCA ab. Seit dem Wiederaufstieg verloren sie nur eine von sechs Partien und blieben zuletzt auch zweimal in Augsburg ungeschlagen (2:2, 1:0).

Was die Vorzeichen aus Bochumer Sicht weiter verschönert: Relegations-Held Keven Schlotterbeck muss beim Wiedersehen mit seinem Ex-Klub Zivilkleidung tragen. Der 27-Jährige sah beim 0:3 gegen den FC Bayern Gelb-Rot und fehlt nun gesperrt. Neben dem gesetzten Innenverteidiger droht ein weiterer Teil der Viererkette wegzubrechen.

Linksverteidiger Dimitrios Giannoulis zog sich gegen die Bayern eine leichte Muskelverletzung im Adduktorenbereich zu. Er kann vorerst nicht trainieren, teilte der FCA am Montag mit, ohne eine Prognose für das Spiel am Samstag abzugeben. Der Grieche kam bisher in allen Pflichtspielen von Beginn an zum Einsatz und ist der Dauerbrenner der Fuggerstädter.





Fällt neben Schlotterbeck auch Giannoulis aus, vergrößert das die Defensivsorgen der Augsburger. Nach dem VfL (32) und Kiel (28) kassierte die Thorup-Elf die meisten Gegentore (23). Vielleicht eine Chance für den VfL, dessen Offensive sich beim 0:2 gegen den VfB Stuttgart allerdings harmlos präsentierte.

Man habe in den letzten beiden Spielen den Fokus auf eine kompakte Defensive gelegt, erklärte Stürmer Philipp Hofmann danach. "Jetzt kommen Gegner, gegen die wir auch mal mehr den Ball haben werden. Da müssen wir uns etwas einfallen lassen, damit es mit dem ersten Sieg klappt. Wenn wir weiter so arbeiten, unter der Woche im Training, werden wir uns auch bald belohnen."