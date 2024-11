Der VfL Bochum unterlag in der Bundesliga mit 0:2 beim VfB Stuttgart. Das sagten die Trainer nach dem Spiel.

1:1 gegen Bayer Leverkusen und 0:2 beim VfB Stuttgart: Dieter Hecking hat nun auch schnell die erste Niederlage als Trainer des VfL Bochum erlebt.

Nach dem Spiel wusste Hecking auch, dass die Pleite in Stuttgart vermeidbar war.

"Glückwunsch an Sebastian Hoeneß und den VfB, dass sie das Spiel gewonnen haben und das am Ende auch verdient. Wir hatten in den ersten zehn Minuten unsere Probleme mit dem variablen Stuttgarter Spiel im Mittelfeld, was die Zuordnung angeht. Das haben wir im Verlauf der ersten Halbzeit besser in den Griff bekommen. Dann haben wir auch selbst versucht, etwas zu kreieren. Da hätte ich mir mehr Entschlossenheit gewünscht. Das 0:0 zur Halbzeit haben wir gerne mitgenommen, aber wir hätten im eigenen Ballbesitz besser spielen und mehr zweite Bälle für uns gewinnen müssen. Das hat nicht so gut funktioniert in Halbzeit eins", analysierte Hecking.

Auch wenn er zur Halbzeit einiges bemängelte, ging der VfL mit einer Nullnummer in die Kabine. nach dem Wechsel schossen die Stuttgarter dann das 1:0 und 2:0. Hecking: "Nach der Pause waren wir gut im Spiel und haben eine Riesenchance aus sechzehn Metern. Im Gegenzug bekommen wir ein Tor, das, bei aller Qualität des Abschlusses, vermeidbar war. Da sind wir unorganisiert in der Rückwärtsbewegung. Danach haben wir uns kurz geschüttelt, erneut eine Chance auf den Ausgleich und bekommen erneut im Gegenzug das 0:2. Danach war das Spiel natürlich gelaufen. Unterm Strich war es in Ansätzen eine ordentliche Leistung. Aber um etwas mitzunehmen, hätten wir es defensiv bei den Gegentoren besser verteidigen und selbst die Tore schießen müssen."





Sebastian Hoeneß, Cheftrainer des VfB Stuttgart, resümierte: "Der Sieg freut mich sehr, weil es kompliziert war, sich auf das Spiel vorzubereiten. Bochum hat wieder Mut geschöpft und gegen Leverkusen verdient Unentschieden gespielt. Deswegen bin ich umso glücklicher, dass wir dieses Spiel gewonnen haben."