Der VfL Bochum hat einen Abgang auf Direktoren-Ebene zu verzeichnen. Tim Jost verlässt den Klub Anfang Dezember.

Wenige Stunden vor dem Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart in der Bundesliga hat der VfL Bochum einen Abgang verkündet. Mit Tim Jost verliert der Revierklub einen Direktor. Der 38-Jährige ist beim VfL für die Bereiche Marketing und Vertrieb zuständig.

Mit Beginn des Dezembers verlässt er die Castroper Straße - und zwar zur Konkurrenz. Jost stehe vor einem Wechsel in die Geschäftsführung eines Bundesligisten, teilte der VfL mit. Um welchen Klub es sich dabei handelt, bleibt vorerst offen.

Damit endet die Zeit des gebürtigen Schleswig-Holsteiners in Bochum nach nicht einmal zwei Jahren. Anfang 2023 war er von Holstein Kiel ins Ruhrgebiet gewechselt. Er trat damals die Nachfolge von Christoph Wortmann an.

Nun zieht Jost schon wieder weiter. "Wir bedanken uns bei Tim für seine hervorragende Arbeit", erklärt Geschäftsführer Ilja Kaenzig in einer Mitteilung. "Er hat maßgeblichen Anteil an der positiven Geschäftsentwicklung des VfL in der jüngeren Vergangenheit. Für seine private und berufliche Zukunft wünschen wir ihm alles Gute."

Jost selbst bedankte sich beim VfL für das Vertrauen. "Ich durfte hier bei einem unglaublich emotionalen Klub viele Erfahrungen sammeln und tolle Leute kennen lernen. Nun bekomme ich die Möglichkeit, den nächsten Schritt in der Fußball-Bundesliga zu machen. Ich wünsche dem VfL, sowie den Mitarbeitern, Sponsoren und Fans nur das Beste für die Zukunft."

Der frühere Zweitliga-Handballer hatte vor seiner Zeit in Kiel und in Bochum für Sport1 und die Agentur MatchIQ gearbeitet. Der VfL sucht nun einen Nachfolger. "Die Aufgaben des Mitglieds der Geschäftsleitung wird bis auf Weiteres sein vorheriger Stellvertreter Andreas Kluy übernehmen", teilte der Verein mit.

Auf dem Rasen möchte der VfL derweil auch im zweiten Pflichtspiel unter dem neuen Trainer Dieter Hecking punkten. Am Samstagnachmittag (15.30 Uhr, RS-Liveticker) steht das Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart an.