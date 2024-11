Das 1:1 des VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen war ein gefühlter Sieg. Trainer und Mannschaft lobten sich gegenseitig.

So eine gute Laune gab es beim VfL Bochum in dieser Saison noch nicht. Nach dem 1:1 gegen Bayer Leverkusen überhäuften sich Trainer und Mannschaft gegenseitig mit Lob.

Der Trainer attestierte seinen Schützlingen eine "hervorragende Mannschaftsleistung". Die Mannschaft sprach von einem "Neustart" unter Dieter Hecking. Und: Die VfL-Profis erhielten zwei freie Tage, der Trainer durfte sich über einen Besuch auf der Soester Kirmes freuen.

Koji Miyoshi, der in der 88. Minute das 1:1 für den VfL schoss, meinte: "Es ist einfach nur ein tolles Gefühl, dass wir diesen wichtigen Punkt geholt haben. Für uns als Team, den Verein und alle Fans bedeutet dieser Punkt sehr viel. Es könnte ein Neustart in dieser Saison sein. Wie die Fans uns unterstützt haben, war unglaublich, diese Atmosphäre war einfach fantastisch. Sie standen von Beginn an hinter uns, haben uns auch nach dem Gegentor unterstützt und am Ende nochmal nach vorne gepusht. Ich habe dieses Tor für sie, das Team und den ganzen Klub geschossen."

Der Japaner verriet auch, dass sich in den ersten Tagen unter Hecking einiges verändert hat. Miyoshi: "Wir sind als Mannschaft zusammen in eine Richtung gegangen, das ist auch ein Verdienst unseres neuen Cheftrainers Dieter Hecking. Er hat den Zusammenhalt untereinander beschwört. Wir müssen uns noch gemeinsam verbessern, aber heute haben wir gezeigt, dass wir zusammenstehen und füreinander kämpfen."





Gerrit Holtmann ergänzte: "Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass wir stabiler stehen müssen und Leverkusen irgendwie dazu bringen, Fehler zu machen. Leverkusen geht verdient in Führung. Was ich heute hier erlebt habe, ist das, was wir bislang haben vermissen lassen. Das war unfassbar. Nach dem Spiel hast du das Gefühl, dass wir hier gewonnen haben. Aber auf das Unentschieden müssen wir aufbauen. Wir müssen kämpfen und eine Einheit sein, wie wir es gegen Leverkusen gezeigt haben."

Holtmann, den Hecking als Linksverteidiger gegen Leverkusen einsetzte, bedankte sich auch beim Coach: "Es hat mich gefreut, dass der Trainer mir das Vertrauen geschenkt hat und ich glaube, dass ich mein Bestmögliches geleistet habe. Ich bin einfach dankbar, wieder auf dem Platz zu stehen und das mitzuerleben. Wir müssen jetzt weiter daran arbeiten, was der Trainer uns mitgibt. Er ist ein überragender Trainer mit Charisma und Aura, er gibt uns etwas mit und du glaubst ihm einfach alles."