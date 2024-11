Der VfL Bochum hat im zweiten Ligaspiel der laufenden Bundesliga-Saison den zweiten Punkt geholt. Immerhin: gegen Bayer Leverkusen.

Auch wenn es nur der zweite Saisonzähler war: die Erleichterung bei den Spielern, Verantwortlichen und Fans des VfL Bochum nach dem 1:1-Unentschieden gegen den amtierenden Deutschen Meister Bayer Leverkusen war groß.

"Ich wäre an diesem Tag mit der Mannschaft auch zufrieden gewesen, wenn wir 0:1 verloren hätten. Die Mannschaft hat ein hervorragendes Spiel gemacht", meinte der Coach des VfL Bochum.

In Spiel eins unter Neu-Trainer Dieter Hecking zeigte der VfL seine beste Saisonleistung. Wir haben nach der Partie mit Kapitän Anthony Losilla gesprochen.

Anthony Losilla über...

... das Spiel: "Das war unser bestes Saisonspiel. Das kann man so sagen. Das war eine sehr starke Leistung von der gesamten Mannschaft. Ein Kompliment an die Mannschaft, die nach so einer schwierigen Phase nun so ein Spiel gemacht hat. Wir haben vor dem Spiel gesagt, dass jeder Punktgewinn gegen Leverkusen ein Bonus ist. Und am Ende war das gar nicht glücklich, sondern verdient. Damit können wir weiter arbeiten."

... die Fans: "Diese Stimmung nach dem Spiel habe ich vermisst. Die Zuschauer haben uns unglaublich gepusht. Jetzt durften wir das wieder erleben. Das könnte uns einen Push für die weiteren Spiele geben."





... die Spielweise des VfL unter Hecking: "Wir haben von Anfang an das umgesetzt, was der Trainer von uns wollte. Wir haben in dieser Woche an der Stabilität gearbeitet. Das wollte der Trainer wieder haben. Und jeder Spieler hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt. Das ist der VfL, den wir kennen. Das sind die Werte des VfL Bochum. Das ist sehr wichtig, dass jeder in der Mannschaft weiß wie der VfL spielt.

... die Elemente, die noch besser werden müssen: "Wir haben ein paar gute Situationen gehabt, in denen wir vielleicht am Ende nicht konsequent waren. In der Boxbesetzung hat ein wenig die Präsenz gefehlt. Daran müssen wir arbeiten. Aber auf der anderen Seite war unsere Defensivarbeit fast perfekt, bis auf das Gegentor, wo uns ein kleiner Fehler unterlaufen ist." mit gp