Was für ein Einstand für Dieter Hecking als Trainer des VfL Bochum! Spiel eins gegen den amtierenden Deutschen Meister uns sofort ein Punktgewinn.

Es geht doch: Der VfL Bochum kann in der Fußball-Bundesliga doch noch punkten. Nach dem 2:2 gegen Holstein Kiel und dem bisher einzigen Punktgewinn, holten die Bochumer beim 1:1 gegen Bayer Leverkusen den zweiten Saisonzähler im 10. Spiel.

Das Debüt als VfL-Trainer von Dieter Hecking ist mit einer Überraschung gegen Leverkusen gelungen. Dementsprechend glücklich war der 60-Jährige.

"Ich wäre an diesem Tag mit der Mannschaft auch zufrieden gewesen, wenn wir 0:1 verloren hätten. Die Mannschaft hat ein hervorragendes Spiel gemacht. Das war nicht selbstverständlich. Es ist nie einfach, wenn man mit einem neuen Trainer anfängt zu arbeiten, der wieder neue Dinge einbringen will. Ich habe aber gespürt, dass sie eine Struktur wollen, diese habe ich versucht ihnen mitzugeben. Das war für mich total überraschend, dass meine Jungs das so gut hinkriegen. Wir sind immer wieder hinten herausgekommen und haben Nadelstiche gesetzt. Zum Ende hin ist uns sogar noch eine Druckphase gelungen", bilanzierte Hecking auf der Pressekonferenz.

Weiter sagte der neue VfL-Coach: "Das kann ein Wendepunkt in dieser Saison werden. Aber wir brauchen 24 Mal heute. Die Mannschaft hat eine tolle Antwort auf Frankfurt gegeben. Die Fans haben auch von der ersten Minute Gas gegeben und waren voll da. Dann hat man gesehen, was in diesem Stadion möglich ist. Darauf können wir nach der Länderspielpause aufbauen."

Xabi Alonso, Trainer Bayer Leverkusen, analysierte: "Es ist heute ähnlich wie vor zwei Wochen. Es fühlt sich ähnlich an. Wir konnten das Spiel leider nicht vorzeitig zumachen und haben so spät das 1:1 bekommen, gefühlt in der letzten Minute. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Wir müssen uns verbessern. Bochum hat sehr eng verteidigt, es gab wenig Räume. So konnten wir uns im letzten Drittel leider nicht viele zwingende Chancen herausspielen. Am Ende haben wir einen entscheidenden Fehler gemacht. Wir müssen uns verbessern."

Zudem verriet Hecking, wie er die Bochumer Profis zusätzlich motivierte. Nämlich mit zwei freien Tagen. Hecking: "Ich habe die letzten vier Jahre das Trainer-Dasein in der Bundesliga aus einer anderen Perspektive beobachtet und manchmal mit dem Kopf geschüttelt, wie mit manchen Trainerkollegen umgegangen wird, wenn mal Misserfolg da ist. Das geht mir zu schnell. Jeder will gewinnen, dass ist doch normal. Auch wir wollten gegen Leverkusen gewinnen. Das beste Druckmittel war aber wohl, dass ich den Jungs gesagt habe, dass es bei einem guten Spiel zwei Tage frei gibt, weil ich auf die Soester Kirmes will. Da will ich mal mit meinen Schwestern ein Bierchen trinken. Jetzt ist auch mal für die Mannschaft ein kurzer Moment gekommen, um mal durchzuschnaufen und ab Dienstag wieder voll fokussiert zu arbeiten." mit gp