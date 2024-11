Gegen den VfL Bochum bekommt es Bayer Leverkusen mit einer von zwei Mannschaften zu tun, die sie seit Mai 2023 in der Bundesliga schlagen konnten. Xabi Alonso ist vorbereitet.

Die gesamte Spielzeit 2023/2024 war der VfL Bochum die letzte Mannschaft, die Bayer 04 Leverkusen in der Bundesliga bezwingen konnte.

Mittlerweile ist der 3:0-Sieg vom letzten Spieltag der Saison 2022/2023, mit dem der VfL damals den Klassenerhalt sicherte, eineinhalb Jahre her. Seitdem standen in Bochum insgesamt vier verschiedene Trainer an der Seitenlinie - der fünfte, Dieter Hecking, folgt bei der Neuauflage dieses Duells am Samstag (15.30 Uhr) im Ruhrstadion.

Denn anders als die Werkself, die seither zu einer Spitzenmannschaft avancierte, Pokalsieger und ungeschlagen Meister wurde, taumelt der VfL noch immer durch die Abstiegszone. Nach Thomas Letsch 2022/2023 und Heiko Butscher 2023/2024 soll 2024/2025 nun Hecking den Fall in die 2. Bundesliga verhindern.

Fürchtet Alonso einen Trainereffekt? „Nach dem Trainerwechsel wollen die Gegner mit dem Spiel das Mindset wechseln. Wir sind bereit und wissen, was wir zu erwarten haben. Sie haben eine klare Idee, trotzdem denke ich, dass mit dem neuen Trainer das ein oder andere geändert wird,“ sagte er auf der Pressekonferenz vor dem Spiel und betonte, dass es "keine Ausreden" gebe, nicht gut zu spielen", auch wenn der Gegner eine "starke und intensive Mannschaft ist."

Bochum ist in den Standards und Einwürfen sehr gefährlich und diese Kleinigkeiten sind entscheidend Xabi Alonso

Ein wichtiger Faktor für den ehemaligen Mittelfeldspieler? „Konzentriert zu bleiben. Bochum ist in den Standards und Einwürfen sehr gefährlich und diese Kleinigkeiten sind entscheidend.“

Erst recht da sich die Leverkusener 2024/2025 nicht in der bestechenden Form der Vorsaison befinden. Unter der Woche gab es eine 0:4-Niederlage an der Anfield Road gegen Alonsos Ex-Klub FC Liverpool. „Wir sind motiviert und haben uns nach dem Champions-League-Spiel gut erholt. Gegen Bochum wollen wir ein gutes Spiel abliefern – da ist auch egal, wie die Tabelle gerade aussieht .“

Dort belegt sein Team den vierten Rang, denn auch in der Bundesliga läuft es nicht so flüssig. Die Bilanz nach neun Spieltagen? Nur vier Siege, eine Niederlage (gegen Leipzig) und ganze vier Unentschieden.

Ein Ansatzpunkt? „Unser großes Ziel ist es, unsere Konzentration und Mentalität zu verbessern“, sagte Alonso und erklärte: „In den letzten Wochen konnten wir nicht konstant auf dem höchsten Niveau spielen. Es reicht nicht, 80 Minuten eines Spiels konzentriert zu sein, sondern es müssen immer 100 Prozent auf dem Platz.“

In Bochum muss der Spanier ohne die verletzten Jeanuel Belocian, Nordi Mukiele und Amine Adli, der seinen Vertrag bis 2028 verlängert hat, auskommen.