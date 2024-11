Dieter Hecking gibt seine Premiere als Trainer des VfL Bochum gegen den Deutschen Meister. Ein neuer Co-Trainer wird ihn unterstützen.

Spiel eins nach dem schlimmen 2:7 gegen Eintracht Frankfurt, Spiel eins nach dem Wechsel zu Trainer Dieter Hecking.

Der will nun mit dem Fußball-Bundesligisten VfL Bochum am Samstag (ab 15:30 Uhr) endlich in der laufenden Saison ankommen und den ersten Pflichtspielsieg einfahren.

Doch gegen den amtierenden Deutschen Meister dürfte das alles andere als einfach werden. Hecking, der gegen Bayer auf die Leistungsträger Bernardo und Myron Boadu verzichten muss, sagte auf der Pressekonferenz vor dem Spiel: "Da kommt was auf uns zu. Dessen sind wir uns bewusst. Es ist schön, gegen den Deutschen Meister ein Comeback zu geben. Wir werden leiden. Aber wir können aus diesem Leiden heraus auch agieren. Ich nehme die Mannschaft in die Pflicht. Mir geht es darum, dass man sieht, dass der Ernst der Situation verstanden wurde. Diesen Eindruck hatte ich in Frankfurt nicht.“

Hecking, der mitteilte, dass Marc-André Kruska nun Co-Trainer bei den Profis wird, setzt vor allem auf Disziplin. Die konnte Aliou Baldé bisher nicht immer an den Tag legen, daher bekam er unter der Woche eine disziplinarische Strafe. Hecking: "Disziplin steht bei mir oben an. Was er mir gesagt hat, war nicht schlüssig. Deshalb gab es eine Konsequenz.“

Donnerstag durfte er dann wieder am Training teilnehmen, was noch nicht für Abwehrmann Bernardo gilt. Doch auch hier sieht der neue Coach Licht am Ende des Tunnels. "Er ist am Freitag wieder auf dem Gelände, wird Tests machen. Wenn alles gut läuft, wird er in der nächsten Woche ins Training integriert.“

Nach dem Spiel gegen Leverkusen steht für den VfL die nächste Länderspielpause an. Ein Trio wird unterwegs sein, Hecking kann so mit einer großen Gruppe arbeiten. "Wir haben drei Nationalspieler auf Reisen. Wir haben eine große Gruppe zur Verfügung, werden versuchen, Donnerstag um 14 Uhr ein Testspiel in Bochum zu absolvieren.“

So könnte der VfL Bochum gegen Bayer Leverkusen spielen

Drewes - Gamboa, Ordets, Masovic, Wittek - Sissoko, Losilla - Bero, de Wit, Holtmann - P. Hofmann

Es fehlen: Bernardo (Knieverletzung), Boadu (Schambeinentzündung)