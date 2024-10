Auf Schalke galt er als großes Versprechen für die Zukunft, bei RB Leipzig sollte er auf den offensiven Flügeln Dampf machen. Jetzt könnte es endlich so weit sein.

Nein, die Zeit von Assan Ouédraogo bei Bundesligist RB Leipzig ist bisher noch nicht von Erfolg gekrönt. Im Gegenteil: Nach seinem Sommerwechsel von Schalke 04 nach Sachsen verletzte sich das Offensivtalent schwer am Knie, fiel fast drei Monate aus.

In der kommenden Woche soll Ouédraogo dann aber voll ins Mannschaftstraining zurückkehren. Das bestätigte Coach Marco Rose auf der Pressekonferenz am Freitag, 25. Oktober. "Assan wird kontinuierlich aufgebaut und es sieht ganz gut aus, dass er nächste Woche einsteigen kann. In der Situation, in der wir sind, wird er relativ schnell auf der Bank sitzen, mit der Option auf einen Kurzeinsatz", so Rose.

Gerade vor dem Hintergrund, dass er Spielmacher Xavi Simons ersetzen muss, kommen ihm diese Neuigkeiten gelegen. "Xavi fällt leider für mehrere Wochen aus. Das sind Dinge, die passieren immer mal wieder im Fußball. Er ist ein wichtiger Spieler für uns, aber wir haben einen Kader, dem wir vertrauen und versuchen das als Team aufzufangen. Wir haben gute Jungs, die jetzt mehr Spielzeit bekommen."

Xavi musste nach einem Knöcheltreffer gegen den FC Liverpool in der Schlussphase verletzungsbedingt ausgewechselt werden. Christoph Baumgartner könnte ihn im Bundesliga-Spiel gegen den SC Freiburg am Samstag, 26. Oktober, 15:30 Uhr kurzfristig ersetzen. Langfristig könnte auch Ouédraogo profitieren.

Schalke kassierte für Ouédraogo rund zehn Millionen Euro

Bei den Sachsen hatte Ouédraogo Anfang Juni einen Vertrag bis Sommer 2029 unterschrieben. S04 kassierte im Gegenzug via Ausstiegsklausel rund zehn Millionen Euro. Für seine zehn Jahre auf Schalke sei er "sehr dankbar", so der Offensivspieler. "Alles, was ich bisher im Fußball gelernt habe, habe ich auf Schalke gelernt und ich bin sehr dankbar für diese Zeit."

Trotz seiner Wertschätzung für die Gelsenkirchener, traute sich Ouédraogo zu, "die nächste spannende Herausforderung anzunehmen". Er sagte: "Wir haben gemeinsam viel vor in den kommenden Jahren. Nun ist es für mich am wichtigsten, anzukommen und meine Leistung auf dem Platz zu zeigen."

Der in Mülheim an der Ruhr geborene Ouédraogo wechselte schon als Achtjähriger in die Schalker Knappenschmiede und durchlief seit 2014 sämtliche Jugendmannschaften des Klubs. Im Juli 2023 debütierte er als 17-Jähriger unter Trainer Thomas Reis in der 2. Bundesliga (beim 3:5 in Hamburg). Seitdem war der U17-Weltmeister auf Schalke Stammkraft, wurde im Laufe der Saison 2023/24 allerdings von Verletzungen ausgebremst.