Der VfL Bochum empfängt am Sonntag, 27. Oktober, 15:30 Uhr, den FC Bayern München. Philipp Hofmann sagt klar, worauf es ankommen wird.

Alles neu beim VfL Bochum: Peter Zeidler ist nicht mehr Trainer, Marc Lettau nicht mehr Sportdirektor. Unverändert schlecht ist die Tabellensituation, mit nur einem Punkt und Platz 18.

Und jetzt kommt eine der schwerstmöglichen Aufgaben. Am Sonntag, 27. Oktober, 15:30 Uhr, kommt der FC Bayern ins heimische Ruhrstadion. Der Rekordmeister sinnt nach dem 1:4 in der Champions League gegen den FC Barcelona auf Wiedergutmachung.

Um die klare Rollenverteilung weiß auch VfL-Stürmer Philipp Hofmann. Im Vorfeld abschenken will er aber überhaupt nichts, im Gegenteil. Nach der desolaten ersten Halbzeit gegen die TSG 1899 Hoffenheim fordert er ene klare Reaktion.

RevierSport: Nach turbulenten Tagen mit der Entlassung von Peter Zeidler und Marc Lettau: Gilt die Konzentration jetzt endlich der kommenden Aufgabe Bayern München?

Philipp Hofmann: Für alle waren das keine einfachen Tage. Niemand braucht so eine Unruhe. Wir konzentrieren uns jetzt voll auf das Spiel gegen Bayern. Wir wollen es den Bayern so schwer wie möglich machen.

Eine unlösbare Aufgabe?

Nein, alles ist lösbar. Aber keiner setzt was auf uns, das ist klar. Die Jung haben oft genug bewiesen, dass sie auch in schwierigen Situationen starke Gegner zu Hause schlagen können. Wir wollen alles raushauen und schauen, was dabei herumkommt.

Die Mannschaft ist jetzt gefordert. Eine so schlechte Halbzeit wie in Hoffenheim würden die Fans nicht mehr tolerieren...

Ja, so etwas dürfen wir nicht mehr anbieten. Das war nicht akzeptabel. Ich glaube, das war unsere schlechteste Halbzeit, seit ich hier bin. Wir hätten eigentlich viel höher zurückliegen müssen. Patrick Drewes hat uns im Spiel gehalten. Wir haben darüber gesprochen. Ich hoffe und glaube, dass das nicht mehr vorkommen wird.

Was hat sich seit Dienstag im Training und in der Kabine zum Positiven verändert?

Wir waren natürlich erstmal bedrückt. Es gab viele Entlassungen. Dann aber ging der Blick nach vorne. Jeder war heiß auf dem Platz und es war Feuer drin. So muss es sein.

Worauf kommt es, unabhängig vom Ergebnis, am Sonntag an?

"Wir müssen kämpfen, bis zum Umfallen. Wenn der Gegner stärker ist, dann ist das okay. Wir müssen aber alles geben. Dan werden die Fans das auch tolerieren." mit gp